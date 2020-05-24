Bayram sevinci evlere sığdı

Yozgat'ta vatandaşlar, aileleri ve sevdikleriyle telefonla görüntülü konuşarak Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Ankara'dan Yozgat'ta yaşayan annesi Satı Ertuğrul'u telefonla arayan sağlık çalışanı Aynur Yılmaz, nöbette olduğunu söyledi.
Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler dolayısıyla Yozgat'a gelemediklerini belirten Yılmaz, "Ben de çocuklar da sizi çok özledik. İnşallah bu virüs biter de Kurban Bayramı'nda bir arada oluruz." dedi.
Ertuğrul'un diğer kızı Ayşe Demir de annesiyle telefonla görüntülü konuşarak Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Satı Ertuğrul da koronavirüsün bir an önce bitmesi için dua etti.
Çocuklarını özlediğini ifade ede Ertuğrul, "Bu bayram bu şekilde oldu. İnşallah bu hastalık biter, herkes çocuklarına, annesine, babasına kavuşur." diye konuştu.
- Nevşehir
Nevşehir’de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçiren Çalışkan ailesinde, bayram ikramları konuklar yerine aile üyeleri için hazırlandı.
Anne ve babalarıyla bayramlaşan çocuklara şeker ve bayram harçlığı verildi.
Tunar Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buruk bir bayram yaşadıklarını vurgulayarak, bayramlaşma geleneğini ev ortamında da olsa sürdürdüklerini ifade etti.
Çalışkan, "Bayram günlerinde akrabalarımızı yakınlarımızı ziyaret ediyorduk. Bu bayram evimizde kaldık. Bugünlerde kapı zili hiç susmazdı ama şimdi sessizlik hakim. Biz de evimize kimse gelemese de geleneklerimizi yaşatmak adına yine bayram heyecanıyla hazırlıklarımızı yaptık. Aile içinde bayramlaşıp, sohbete diyoruz." dedi.
13 yaşındaki Mertcan Çalışkan da önceki yıllar komşuları ve yakınlarını ziyaret edip bayram şekeri ve harçlık toplayabilirken, bu kez dışarı çıkma imkanı bulamadıklarını belirterek, koronavirüsle mücadele sürecinin başarıyla sonlanması için dua ettiğini kaydetti.
- Kırşehir
Kırşehiri'de, bayram sevincini evlerine sığdıran vatandaşlar, ailelerinin ve sevdiklerinin bayramını telefonla arayıp seslerini duyarak ya da görüntülü konuşarak kutladı.
Yenice Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Himmet Koçyiğit ve eşi Ayşe Koçyiğit'i, İzmir ve Ankara'da yaşayan yakınları telefonla arayarak bayramlarını kutladı.
Her bayram yanlarına gelen çocukları ve torunlarıyla bu yıl buluşamadıklarını ifade eden Himmet Koçyiğit, koronoavirüs salgınının bitmesini dileyerek, Kurban Bayramı'nda yakınlarıyla bir arada olmayı arzu ettiğini dile getirdi.
- Kayseri
Kayseri'de de bayram sevincini evlerine sığdıran vatandaşlar, ailelerinin ve sevdiklerinin bayramını telefonla arayıp seslerini duyarak ya da görüntülü konuşarak kutladı.
Anne ve babalarının aracılığıyla büyüklerini arayan çocuklar, görüntülü olarak anneanne ve dedelerinin bayramını kutladı.
Zaman zaman duygusal anların yaşandığı konuşmalarda gelecek bayramı bir arada kutlayabilecek olmanın ümidi, teselli etti.
82 yaşındaki Kayserili Kıymet Kahraman da Antalya'daki torunlarıyla görüntülü konuşarak bayramlarını kutlanın heyecanını yaşadı.
,Sercan Küçükşahin,Behçet Alkan,Ömer Ertuğrul
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