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BAYRAM NAMAZI VAKTİ 21 Şubat 2023: Bayram namazı kaçta ve ne zaman kılınacak? Diyanet ile Ankara, İzmir, İstanbul ve 81 ilin Ramazan Bayramı namazı saati vakitleri!

Ramazan Bayramı namazı saatleri: Diyanet ile 21 Nisan 2023 il il bayram namazı saat kaçta kılınacak?

2023 Ramazan Bayramı için artık çok az bir süre kaldı. Ramazan Bayramı, 21 Nisan 2023 Cuma günü başlıyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de Ramazan Bayramı'nın ilk gününde bayram namazı için camilere gidilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, İzmir, Konya, Diyarbakır, Bursa, Trabzon, Antalya ve İstanbul başta olmak üzere il il bayram namazı vakitlerini paylaştı. Buna göre, İstanbul'da bayram namazı 06.49'da; Ankara'da bayramı namazı 06.34'te ve İzmir'de bayram namazı ise 06.59'da kılınacak. Peki, diğer illerde bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte, il il Ramazan Bayramı namazı saatleri...

Giriş: 21.04.2023 - 00:27 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / AA

  • Bayram namazı saatleri... Ramazan Bayramı, 21 Nisan 2023 Cuma günü başlıyor. Bayramın ilk gününde sabah saatlerinde bayram namazı için camilere akın edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 ilin Ramazan Bayramı namazı vakitlerini paylaştı. Buna göre, Adana'da bayram namazı saat 06.27'de, Ankara'da bayram namazı saat 06.34'te, Bursa'da bayram namazı saat 06.49'da, Diyarbakır'da bayram namazı saat 06.07'de, Edirne'de bayram namazı saat 06.58'de, İstanbul'da bayram namazı saat 06.49'da ve İzmir'de bayram namazı saat 06.59'da kılınacak. Peki, diğer illerde bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre 81 ilin bayram namazı saati...

  • BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

    Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

    Adana: 06.27,

    Adıyaman: 06.15,

    Afyonkarahisar: 06.45,

    Ağrı: 05.54,

    Aksaray: 06.31,

    Amasya: 06.22,

    Ankara: 06.34,

    Antalya: 06.46,

    Ardahan: 05.54,

  • Artvin: 05.57,

    Aydın: 06.56,

    Balıkesir: 06.55,

    Bartın: 06.35,

    Batman: 06.03,

    Bayburt: 06.05,

    Bilecik: 06.46,

    Bingöl: 06.05,

    Bitlis: 05.59,

    Bolu: 06.39,

    Burdur: 06.47,

  • Bursa: 06.49,

    Çanakkale: 07.00,

    Çankırı: 06.31,

    Çorum: 06.25,

    Denizli: 06.52,

    Diyarbakır: 06.07,

    Düzce: 06.40,

    Edirne: 06.58,

    Elazığ: 06.10,

    Erzincan: 06.08,

    Erzurum: 06.01,

    Eskişehir: 06.44,

    Gaziantep: 06.19,

    Giresun: 06.11,

    Gümüşhane: 06.07,

    Hakkari: 05.53,

  • Hatay: 06.25,

    Iğdır: 05.50,

    Isparta: 06.46,

    İstanbul: 06.49,

    İzmir: 06.59,

    Kahramanmaraş: 06.20,

    Karabük: 06.34,

    Karaman: 06.36,

  • Kars: 05.53,

    Kastamonu: 06.29,

    Kayseri: 06.25,

    Kilis: 06.21,

    Kırıkkale: 06.32,

    Kırklareli: 06.55,

    Kırşehir: 06.30,

  • Kocaeli: 06.45,

    Konya: 06.38,

    Kütahya: 06.46,

    Malatya: 06.14,

    Manisa: 06.57,

    Mardin: 06.05,

    Mersin: 06.30,

    Muğla: 06.55,

    Muş: 06.01,

    Nevşehir: 06.28,

    Niğde: 06.29,

    Ordu: 06.13,

    Osmaniye: 06.24,

    Rize: 06.03,

    Sakarya: 06.43,

    Samsun: 06.19,

    Şanlıurfa: 06.13,

    Siirt: 06.00,

    Sinop: 06.23,

  • Şırnak: 05.58,

    Sivas: 06.18,

    Tekirdağ: 06.55,

    Tokat: 06.19,

    Trabzon: 06.06,

    Tunceli: 06.08,

  • Uşak: 06.49,

    Van: 05.54,

    Yalova: 06.48,

    Yozgat: 06.27,

    Zonguldak: 06.37.

    Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.37, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.37, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.32, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.28'de eda edilecek.

    İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

  • BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?

    Ramazan ve Kurban Bayramları'nda kılınan bayram namazı 2 rekattan oluşuyor.

    Birinci Rekat:

    Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder. İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber"diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

    Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber"diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

    Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

    Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

     

  • İkinci Rekat:

    İmam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır, sonra da secdeler yapılarak oturulur.

    Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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