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        Haberler Ekonomi Enerji Bayraktar: Doğalgaz ağlarımızla Türkiye nüfusunun yüzde 85'ine ulaştık - Enerji Haberleri

        Bayraktar: Doğalgaz ağlarımızla Türkiye nüfusunun yüzde 85'ine ulaştık

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz erişimi olan yerleşim yeri sayısının 913'e ulaştığını bildirerek "Bugün itibarıyla oluşturduğumuz doğalgaz ağlarıyla Türkiye nüfusunun yüzde 85'ine ulaşmış durumdayız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 11:47 Güncelleme: 19.02.2025 - 11:47
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        "Doğalgaz ağlarımızla Türkiye'nin yüzde 85'ine ulaştık"
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        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl 60 yeni yerleşim yerine doğalgaz ulaştırıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayraktar, bu yıl 6 yerleşim yerine daha doğalgaz ulaştırılmasıyla gaza erişimi olan yerleşim yeri sayısının 913'e yükseldiğini belirtti.

        Bayraktar, bu yıl sonunda 96 yerleşim yerine daha doğalgaz ulaştırılmış olacağına işaret ederek, 2026 sonu itibarıyla 1053 yerleşim yerinde doğalgaz kullanılacağını kaydetti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti iktidara geldiğinde tüm yerleşim yerlerini doğalgazla buluşturma hedefini ortaya koyduğunu hatırlatan Bayraktar, "O dönem 5 ilde olan doğalgazı bugün 81 ile yayarak adeta bir sessiz devrim gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

        Bayraktar, köylerden de doğalgaz talepleri gelmeye başladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Bugün itibarıyla oluşturduğumuz doğalgaz ağlarıyla Türkiye nüfusunun yüzde 85'ine ulaşmış durumdayız. Yaklaşık 72,3 milyon vatandaşımızın doğalgaza erişimi var. Halihazırda yaklaşık 232 bin kilometrelik doğalgaz iletim ve dağıtım ağı bulunuyor. Yaklaşık 19,5 milyon konutta şu anda doğalgaz var. Bu konutların 3 milyonu Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda ürettiğimiz gazı kullanıyor. Bu yılın ilk çeyreğinde 7 milyon metreküplük üretimi 9 milyon metreküpün üzerine çıkartarak daha fazla haneye Karadeniz gazını ulaştıracağız."

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