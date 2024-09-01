Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bayraklı'daki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı | Son dakika haberleri

        Bayraklı'daki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı

        İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Bayraklı Mahallesi'nde bulunan bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 11:42 Güncelleme: 01.09.2024 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayraklı kararı Resmi Gazete'de
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'in Bayraklı ilçesinde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı.

        Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Buna göre, İzmir'in Bayraklı ilçesi Bayraklı Mahallesi'ndeki bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılmasına karar verildi.

        Orman sınırları dışına çıkartılan alanların 2 katından az olmamak üzere, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacak.

        İzmir'de 15 Ağustos günü Karşıyaka'da başlayan orman yangınları Bayraklı'ya ulaşmış ve günlerce sürmüştü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #izmir bayraklı
        #ORMAN
        #yangın
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        Amcası azmettirdi! İstanbul'un göbeğinde kan davası cinayeti
        Amcası azmettirdi! İstanbul'un göbeğinde kan davası cinayeti
        Binlerce kişiden Netanyahu hükümetine istifa çağrısı
        Binlerce kişiden Netanyahu hükümetine istifa çağrısı
        Bu resimde biri saklanıyor!
        Bu resimde biri saklanıyor!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        Penaltılar için flaş yorum!
        Penaltılar için flaş yorum!
        Türkiye'nin yarısı yağmurlu! Meteoroloji'den bazı kentler için uyarı
        Türkiye'nin yarısı yağmurlu! Meteoroloji'den bazı kentler için uyarı
        TSK tarihinde bir ilk!
        TSK tarihinde bir ilk!
        Bedava bilet işe yaradı
        Bedava bilet işe yaradı
        Paralimpik'te tarihi başarı!
        Paralimpik'te tarihi başarı!
        Psikolojiniz bağırsaklarınızı yönetiyor olabilir!
        Psikolojiniz bağırsaklarınızı yönetiyor olabilir!
        "10 bölüm zor dayandık"
        "10 bölüm zor dayandık"
        Sol Bamba hayatını kaybetti!
        Sol Bamba hayatını kaybetti!
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        "Pansuman"
        "Pansuman"
        Prof. Görür'den bir uyarı daha
        Prof. Görür'den bir uyarı daha
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Habertürk Anasayfa