Zemin bataklık, beton un ufak, demir dümdüz!

zmir’i vuran, AFAD’a göre 6.6, Kandilli’ye göre 6.9, ABD’ye göre ise 7 büyüklüğünde olan deprem, en çok Bayraklı’yı etkiledi. Yıkılan 13 binanın çoğu Bayraklı’da. Peki neden Bayraklı? Depremin meydana geldiği ilk andan beri yazıyorum. Bu felaket Bayraklı’ya bağıra bağıra geldi.
Zira Bayraklı’nın zemini delta. Yani bataklık. Bataklık kurutulmuş ve imara açılmış. Depremden bir diğer etkilenen bölge de Bornova. Bornova’da da zemin alivyon. Yani Böyle zeminlerde yapılaşma olamaz mı, elbette olur. Dünyada pek çok örnekleri var. Ancak böyle sağlam olmayan zeminlerde öyle inşaatlar yaparsınız ki çok büyük depremlerde bile hiçbir şey olmaz. Gelin görün ki Bayraklı’dan, yıkılan binaların enkazından gelen görüntüler inşaat malzemesinin ne kadar düşük kalitede olduğunu gösteriyor. Enkazdaki betonlar kuma dönüşmüş. İş makinelerinin dokunmasına gerek yok, beton parçalara elle dokunulduğu anda un ufak oluyor.
‘DÜZ DEMİR KULLANILMIŞ’
Depremin olduğu andan itibaren enkazda incelemelerde bulunmaya başlayan İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Eylem Ulutaş’la konuşup enkazdaki ilk tespitlerini sordum. Eylem Ulutaş, ilk tespitlerini şöyle anlattı: “Yıkılan binalar genelde en az 30 yıllık binalar. Binaların yaşı itibariyle beton malzemesi anlamında sıkıntı olma ihtimali yüksek. Enkazda gördüğüm kadarıyla düz demir kullanılmış. Oysa betonu daha sıkı tutan nervürlü demir kullanılmalı. Belli ki kolonların taşıma kapasitesi yetersiz kalmış. Yıkılan binaların hemen hepsinin altında dükkan var. Sonradan yapılmış müdahaleler de söz konusu olabilir. Ekiplerimiz sahada incelemelerini sürdürüyor. Birkaç gün içinde ön raporu hazırlayacağız. Tüm detayları ortaya koyacağız.”
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