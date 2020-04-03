Baymak, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını koruyacak tedbirler aldığını bildirdi.

Bu zorlu süreçte online olarak servis desteği hizmet veren şirket, iki yeni uygulamayı devreye aldığını duyurdu. Uzaktan destek sisteminden yararlanmak isteyenlerin çağrı merkezini arayarak, iletilen kısa mesaj içerisindeki bağlantı linkine tıklayıp, kamera erişiminize izin vermesi gerekiyor. Görüntüleme sayesinde Baymak operatörlerinin, arızayla ilgili yönlendirmede bulunarak sorunun çözülmesini sağladığı açıklanıyor.

Baymak kullanıcılarının aynı zamanda Whatsapp üzerinden ilk çalıştırma–arıza- montaj–bakım hizmet tipleri için servis talebinde bulunabildiği veya teknik destek alabildiği kaydediliyor.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!