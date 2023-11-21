Baykut Badem'in acı günü
Senarist ve oyuncu Baykut Badem'in babası Cemal Badem hayatını kaybetti
Bir dönemin fenomen dizilerinden olan 'Ekmek Teknesi'nde canlandırdığı 'Süha' karakteriyle tanınan Baykut Badem, babasının ölümüyle sarsıldı.
Uzun süredir senaristlik yapan Baykut Badem'in babası Cemal Badem vefat etti.
Baykut Badem acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu: Hayatta yazdığım en zor iki satır. Canım babam Cemal Badem'i kaybettik. Mekânın cennet olsun babam, Cenab-ı Allah yerini sevdiklerine yakın eylesin… "Cenazemiz yarın (bugün) İzmit Fevziye Camii’nden ikindi namazında kaldırılacaktır"