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        Haberler Gündem Güncel Bayırköy'de "Baykart" dönemi | Son dakika haberleri

        Bayırköy belde otobüslerinde "Baykart" dönemi

        Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, belediye otobüslerinde kartlı sisteme geçileceğini söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 14:13 Güncelleme: 19.02.2025 - 14:14
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        Bayırköy'de "Baykart" dönemi
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        Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, 3 Mart 2025'ten itibaren belediye otobüslerinde "Baykart" ile ödeme yapılacağı söyledi.

        Başkan Dilsiz, yeni kartlı ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        "Beldemizde otobüslerimiz 'Baykart' ile üç farklı renkte hizmete girecek. Yeşil renkli olanı tam ücretli ve genel kullanım için geçerli olacak. Sefer ücreti ise 30 TL olacak. Öğrenciler için olan mavi kart, 65 yaş üstü vatandaşlar için olan sarı kart verilecek ve bu da ücretsiz olarak kullanılacak. Baykart başvurusu yapabilmek için ikamet adresinin Bayırköy Beldesi sınırlarında olması gerektiği ve ilgili vatandaşların yerleşim yeri beyanı ile tahsilat servisine başvurarak indirimli kartlarını temin edebileceği bildirildi. Ayrıca Baykart'ı olmayan veya indirim kartı bulunmayan yolculardan 50 TL ulaşım ücreti tahsil edilecek."

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