Bayern Münih-Union Berlin: 1-0 (MAÇ SONUCU)
Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında ağırladığı Union Berlin'i Raphael Guerreiro'nun golüyle 1-0 mağlup etti.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Bayern Münih, sahasında Union Berlin'i 1-0 yendi.
Şampiyonluk mücadelesi veren Bayern Münih'e galibiyeti getiren golü 46. dakikada Raphael Guerreiro attı.
Karşılaşmanın 75. dakikasında gerilim yaşadığı Leroy Sane'yi saha kenarında sert şekilde iten Union Berlin Teknik Direktörü Nenad Bjelica kırmızı kart gördü.
Bayern Münih bu galibiyetin ardından puanını 44'e çıkararak, lider Bayer Leverkusen ile farkı 4'e düşürdü.