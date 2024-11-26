Bayern Münih- PSG Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda Bayern Münih, Fransız devi PSG'yi konuk ediyor. Bavyera ekibi oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlübiyetle 17. sırada yer alıyor. Öte yandan PSG, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 25. sırada bulunuyor. Milyonlarca futbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmaya dair detaylar merak ediliyor. Peki, Bayern Münih- PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Beşinci hafta maçları kapsamında Bayern Münih ile PSG kozlarını paylaşıyor. Vincent Kompany yönetiminde Şampiyonlar Ligi kupası parolasıyla yola çıkan Bavyera ekibi, tecrübeli teknik adam Luis Enrique'nin PSG'si karşısında kıyasıya bir mücadele verecek. Kritik karşılaşma öncesinde müsabakanın yayın kanalı ve şifresiz mi ekranlara geleceği sorusu ise araştırılan konular arasında. Peki, Bayern Münih- PSG Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...
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BAYERN MÜNİH- PSG MAÇI NE ZAMAN?
Bayern Münih- PSG maçı 26 Kasım Salı (bugün) 23.00'te oynanacak.
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BAYERN- MÜNİH- PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Dev mücadele dijital platform tabii spor üzerinden naklen yayınlanacak.
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BAYERN MÜNİH MUHTEMEL 11
Neuer, Laimer, Upamecano, Kim Min Jae, Alphonso Davies, Kimmich, Goretzka, Olise, Musiala, Coman, Kane
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PSG MUHTEMEL 11
Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaire Emery, Vitinha, Joao Neves, Dembele, Barcola, Asensio