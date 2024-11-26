Bayern Münih- PSG Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Beşinci hafta maçları kapsamında Bayern Münih ile PSG kozlarını paylaşıyor. Vincent Kompany yönetiminde Şampiyonlar Ligi kupası parolasıyla yola çıkan Bavyera ekibi, tecrübeli teknik adam Luis Enrique'nin PSG'si karşısında kıyasıya bir mücadele verecek. Kritik karşılaşma öncesinde müsabakanın yayın kanalı ve şifresiz mi ekranlara geleceği sorusu ise araştırılan konular arasında. Peki, Bayern Münih- PSG Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...