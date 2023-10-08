Bayern Münih-Freiburg: 3-0 (MAÇ SONUCU)
Almanya Bundesliga'da son şampiyon Bayern Münih, 7. haftada ağırladığı Freiburg'u 3-0 mağlup etti. Bavyera ekibine üç puanı getiren golleri Coman (2) ve Sane kaydetti.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Freiburg'u konuk etti.
Allianz Arena'da oynanan maçtan Bayern Münih 3-0 galip ayrıldı.
Bayern'e galibiyeti getiren golleri 12 ve 85. dakikalarda Kingsley Coman ile 25. dakikada Leroy Sane kaydetti.
Bu sonuçla Bayern puanını 17'ye çıkararak haftayı 3. sırada kapattı. 8. sıradaki Freiburg ise 10 puanda kaldı.
Fotoğraf: Bayern Münih