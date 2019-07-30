Bayern Münih Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Bayern Münih Fenerbahçe maçı hangi kanalda? soruları bugün başlayacak ve Türkiye'den sadece sarı-lacivertli takımın yer alacağı Audi Cup öncesinde soruluyor. Almanya'ya giden Fenerbahçe'nin kadrosu da açıklandı. İşte Bayern Münih Fenerbahçe maçına dair detaylar...

BAYREN MÜNİH FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, Allianz Arena'daki turnuvanın ilk maçında 30 Temmuz yani bugün TSİ 21.30'da Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

BAYERN MÜNİH FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Audi Kupası Bayern Münih Fenerbahçe karşılaşması Spor SMART kanalından naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN AUDİ KUPASI KADROSU

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesindeki bilgiye göre bugün Almanya'da başlayacak turnuvada mücadele edecek sarı-lacivertli takımın kadrosunda sakatlıkları bulunan Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci ve Serdar Aziz ile henüz hazır olmayan Okan Turp yer almadı. İzinleri biten Diego Reyes, Mauricio Isla ve Nabil Dirar ise kadroya dahil edildi.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroya dahil ettiği oyuncular şunlar:

Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Mauricio Isla, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Diego Reyes, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Victor Moses, Nabil Dirar, Alper Potuk, Garry Rodrigues, Muhammed Gümüşkaya, Vedat Muric, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç.

AUDI CUP MAÇLARI

Avrupa’nın en önemli sezon öncesi hazırlık turnuvaları arasında yer alan Audi Cup’ta ilk maçlar bugün oynanacak. Turnuvanın açılışı TSİ 19.00’da Real Madrid ile Tottenham arasında oynanacak maç ile yapılacak. TSİ 21.30’da ise Bayern Münih ile Fenerbahçe günün ikinci maçında karşılaşacak. İki karşılaşmanın galipleri Çarşamba günü oynanacak final maçına çıkacak, mağlupları ise 3’üncülük ve 4’üncülük için kozlarını paylaşacak.