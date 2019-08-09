09 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Alman devi Bayern, hazırlık maçında gösterdiği performansla rakiplerine güç gösterisi yaptı. Rakibi Rottach-Egern'i adeta ezdiği maçta 23 gol atan Bayern'de, Tolisso'nun performansı beğeni topladı.
Karşılaşmada Bayern'in golleri, Corentin Tolisso (4),Robert Lewandowski (3),Leon Goretzka (3),Kwasi Okyere Wriedt (3),Thomas Muller (3),Renato Sanches (2),Sarpreet Singh, Serge Gnabry, Alexander Nollernberger ve Leon Dajaku'dan gelirken bir golü de rakip oyuncu Dietrich kendi ağlarına yolladı.
İki ekip geçtiğimiz sezon da hazırlık maçında karşı karşıya gelmiş, Bayern Münih rakibini 20-2 mağlup etmişti.
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