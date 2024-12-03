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        Haberler Bilgi Spor Bayern Münih- Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Bayern Münih- Bayer Leverkusen maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

        Bayern Münih- Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Almanya Kupası son 16 turu kapsamı maçında Bayern Münih, Bayer Leverkusen'i konuk ediyor. 1. tur karşılaşmasında rakibi Ulm'yi 4-0'lık skorla geçen Bavyera ekibi, 2. tur mücadelesinde Mainz'ı aynı skorla eledi. Öte yandan Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, Jena takımını 1-0 yenerken, bir sonraki turda Elversberg'i 3-0'lık skorla saf dışı bıraktı. Peki, Bayern Münih- Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 17:18 Güncelleme: 03.12.2024 - 17:18
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        • 1

          Xabi Alonso yönetiminde geçen sezon Bundesliga'yı namağlüp şampiyon tamamlayan Bayer Leverkusen, Almanya Kupası'nı da müzesine götürmeyi başarmıştı. Bu sezonda ise son 16 turunda kupanın favorisi olan Bayern Münih ile eşleşti. Öte yandan Bavyera ekibi rakiplerini 4-0'la geçerken, Musiala eleme maçlarında 3 gol atarak dikkatleri çekti. Peki milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla beklenen Bayern Münih- Bayer Leverkusen maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

        • 2

          BAYERN MÜNİH- BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN?

          Bayern Münih ile Bayer Leverkusen, Almanya Kupası son 16 turunda karşılaşacak.

          Allianz Arena'da oynanacak mücadele 3 Aralık Salı (bugün) 22.45'te başlayacak.

        • 3

          BAYERN MÜNİH- BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

          Zorlu müsabaka S Sport Plus'dan naklen yayınlanacak.

          Karşılaşma öncesinde her iki takımın muhtemel 11'leri belli oldu.

        • 4

          BAYERN MÜNİH MUHTEMEL 11

          Neuer, Laimer, Upamecano, Kim Min Jae, Davies, Kimmich, Goretzka, Olise, Musiala, Coman, Müller

        • 5

          BAYER LEVERKUSEN MUHTEMEL 11

          Hradecky, Tapsoba, Tah, Hincapie, Mukiele, Palacios, Xhaka, Grimaldo, Grimpong, Wirtz, Schick

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