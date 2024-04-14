Bayern Münih- Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ARSENAL SON DURUM

Arsenal ise Mikel Arteta yönetiminde izleyiciye oldukça başarılı performans sunuyor. Premier Lig'de rakibi Manchester City ve Liverpool ile kıyasıya şampiyonluk yarışında olan Londra ekibi zorlu Bayern deplasmanında turu geçerek iki kulvarda da kupa sahibi olmanın hesaplarını yapıyor.