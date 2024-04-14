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        Haberler Spor Futbol Bayern Münih- Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        Bayern Münih- Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı heyecanı sürüyor. Alman devi Bayern Münih evinde Arsenal'i konuk ediyor. İngiltere'de oynanan ilk karşılaşmanın 2-2 sonuçlanmasının ardından futbolseverler mücadele ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Bayern Münih- Arsenal maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, Bayern Münih- Arsenal maçına dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2024 - 12:54 Güncelleme: 14.04.2024 - 12:54
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        • 1

          Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih- Arsenal ile kozlarını paylaşıyor. Geçtiğimiz günlerde Arsenal ile Bayern Münih arasında oynanan maçta eşitlik bozulmadı. İngiliz ekibinin gollerini Saka ve Trossard kaydederken Bavyera ekibinde skora katkı sağlayan isimler Gnabry ve Kane oldu. Kritik mücadele öncesi maçın detaylarını haberimizde derledik. İşte, karşılaşmanın tarihi ve yayıncı kanalı...

        • 2

          BAYERN MÜNİH- ARSENAL MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

          Bayern Münih- Arsenal maçı 17 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

          Allianz Arena'da oynanacak olan maç EXXEN'den canlı yayınlanacak.

        • 3

          BAYERN MÜNİH SON DURUM

          Almanya Kupası'ndan elenen ve Bundesliga'da şampiyonluğu rakibi Bayer Leverkusen'e kaptıran Bayern Münih'in tek hedefi Şampiyonlar Ligi. Tuchel yönetiminde istenilen sonuçları elde edemeyen Bavyera ekibi Arsenal'i eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale uzanan taraf olmak istiyor.

        • 4

          ARSENAL SON DURUM

          Arsenal ise Mikel Arteta yönetiminde izleyiciye oldukça başarılı performans sunuyor. Premier Lig'de rakibi Manchester City ve Liverpool ile kıyasıya şampiyonluk yarışında olan Londra ekibi zorlu Bayern deplasmanında turu geçerek iki kulvarda da kupa sahibi olmanın hesaplarını yapıyor.

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