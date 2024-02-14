Bayer Leverkusen'den Szymanski açıklaması: Temas halindeyiz!
Bayer Leverkusen Akademi Sportif Direktörü Slawomir Czarnecki, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Sebastian Szymanski hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
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Bayer Leverkusen Akademi Sportif Direktörü Slawomir Czarniecki, Polonya'dan weszlo.com'a Sebastian Szymanski ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
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Polonya basınını konuşan Slawomir Czarnecki, çok iyi bir sezon geçirdiklerini ve bu nedenle de ligin bitimi ile takımdan birkaç ayrılık olabileceğini belirtti.
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"SZYMANSKI İLE TEMAS HALİNDEYİZ"
Czarniecki, "Szymanski'nin çevresiyle temas halindeydik ve hala temas halindeyiz. Gözlemcilerimiz Sebastian'ı takip ediyor." ifadelerini kullandı.
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"POTANSİYEL OLARAK TRANSFER HEDEFİMİZ"
Czarniecki, "Bayer Leverkusen şu anda çok iyi bir sezon geçiriyor. Böyle harika sezonların ardından her zaman birkaç ayrılık olabileceği gerçeğine kendimizi hazırlıyoruz. Hangi pozisyonlarda olacağını bilmiyoruz ama Szymanski potansiyel olarak Leverkusen'in transfer hedefi denebilir." dedi.
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"BÜYÜK OYNAMAYA HAZIR"
"Slawomir Czarnecki; "Şeverkusen'e kimin transfer edileceği konusunda karar verecek kişi ben değilim. Ama Szymanski'nin Türkiye'deki performansına baktığımızda büyük oynamaya hazır olduğunu düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
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Fenerbahçe, Szymanski'yi sezon başında Dinamo Moskova'dan yaklaşık 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattı.
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24 yaşındaki orta saha sarı-lacivertli forma ile çıktığı 37 maçta 11 gol 10 asistlik performans ortaya koydu.
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Sebastian Szymanski'nin güncel piyasa değeri 20 milyon euro. (Transfermarkt)
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