Bayer Leverkusen'den Szymanski açıklaması: Temas halindeyiz!

"POTANSİYEL OLARAK TRANSFER HEDEFİMİZ"

Czarniecki, "Bayer Leverkusen şu anda çok iyi bir sezon geçiriyor. Böyle harika sezonların ardından her zaman birkaç ayrılık olabileceği gerçeğine kendimizi hazırlıyoruz. Hangi pozisyonlarda olacağını bilmiyoruz ama Szymanski potansiyel olarak Leverkusen'in transfer hedefi denebilir." dedi.