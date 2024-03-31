Bayburt Belediye başkan adayları kimlerdir? Bayburt Belediyesi hangi partide? Bayburt Belediye başkanı kimdir?
Bayburt Belediyesi hangi partide? Bayburt Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Bayburt Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bayburt Belediyesini hangi parti kazandı ve Bayburt Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bayburt yerel seçim sonuçları..
Bayburt BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Bayburt Belediye Başkanlığını 10911 alınan oy ve %56.49 oy oranı ile Milliyetçi Hareket Partisi adayı Hükmü Pekmezci kazanmıştır.
Bayburt Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
Milliyetçi Hareket Partisi 2
Adalet ve Kalkınma Partisi 1
Bayburt BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİHÜKMÜ PEKMEZCİ - MHP Bayburt Belediye Başkan Adayı BURAK HANBEYOĞLU - TKH Bayburt Belediye Başkan Adayı KÜRŞAT TURGUT - BBP Bayburt Belediye Başkan Adayı MAŞALLAH ORUÇOĞLU - HÜDAPAR Bayburt Belediye Başkan Adayı MEHMET KISA - MP Bayburt Belediye Başkan Adayı YILMAZ KIRICI - İYİ Parti Bayburt Belediye Başkan Adayı CAN KURBAN ARSLAN - DEVA Bayburt Belediye Başkan Adayı FATİH BURAK - SP Bayburt Belediye Başkan Adayı MUSTAFA GÜNCAN - YENİDEN REFAH Bayburt Belediye Başkan Adayı YÜKSEL BEDİR - HKP Bayburt Belediye Başkan Adayı METE MEMİŞ - AK Parti Bayburt Belediye Başkan Adayı TÜLAY KILINÇ - DEM Parti Bayburt Belediye Başkan Adayı KUBİLAY EREL - CHP Bayburt Belediye Başkan Adayı HAKAN TURAN - ZP Bayburt Belediye Başkan Adayı HASAN SABRİ ÇELİK - BTP Bayburt Belediye Başkan Adayı BERİVAN KART - HAKPAR Bayburt Belediye Başkan Adayı NAGİHAN ULUCA - BĞMSZ Bayburt Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN TEKİN - Gelecek Partisi Bayburt Belediye Başkan Adayı
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