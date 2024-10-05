Bayburt'ta otomobil devrildi, sürücü öldü
Bayburt'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırıma ve ağaca çarptıktan sonra devrildi. Feci kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Bayburt'ta kaldırıma çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
E.Ç. (37) yönetimindeki otomobil, Bayburt-Gümüşhane karayolu Turgut Özal Bulvarı'nda kontrolden çıkarak önce kaldırıma daha sonra ağaca çarptıktan sonra devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. E.Ç'nin cenazesi otopsi için Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.