"Bana Bayan Sprouse demelisiniz"
Geçtiğimiz günlerde model Barbara Palvin ile eşi Dylan Sprouse birlikte 'Lisa Frankenstein' adlı filmin galasına katıldı. Kırmızı halıda poz verirken fotoğrafçılar kendisine; "Bayan Palvin" olarak seslenince, Macar modelden cevap gecikmedi; "Bana kocamın soyadıyla seslenin"
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30 yaşındaki Macar model Barbara Palvin, geçtiğimiz temmuz ayında yaklaşık beş senedir aşk yaşadığı oyuncu Dylan Sprouse ile dünyaevine girmişti. Palvin'in memleketi Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de küçük bir köyde düzenlenen törenle hayatlarını birleştirmişti.
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Evlenir evlenmez eşinin soyadını kullanmaya başlayan ünlü model, düğününden kısa bir süre sonra verdiği bir röportajda yeni soyadına alışmasının biraz zaman alacağını söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı: Dylan zaten bana üç yıldır 'karıcığım' diye sesleniyor. Onun uyum sağlaması gereken yeni bir durum yok, Ama benim yeni ismime alışmam biraz zaman alacak.
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"BAYAN SPROUSE DEMELİSİNİZ"
Yaklaşık 2018'den beri birlikte olan çift, son olarak kırmızı halıda yaşadıkları bir olayla gündeme geldi. Dylan Sprouse'nun kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Cole Sprouse'un önemli rollerinden birini üstlendiği 'Lisa Frankenstein' adlı filmin Los Angeles'taki galasına katıldı. Barbara Palvin, Kırmızı halıda poz verildiği sırada da fotoğrafçılar; "Bayan Palvin, bir kez daha poz verir misiniz?" diye seslendi. Barbara Palvin, bunun üzerine artık evlendiğini ve kocasının soyadını kullandığını hatırlatarak, şöyle seslendi; "Bana Bayan Sprouse demelisiniz."
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Kameranın görüş açısının dışında bulunan eşi ve kayınbiraderinin yanına giden Barbara Palvin, Dylan Sprouse'dan "Söyle onlara bebeğim" sözleriyle destek geldi.
Fotograflar: AP, Avalon, Shutterstock