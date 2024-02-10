"BAYAN SPROUSE DEMELİSİNİZ"

Yaklaşık 2018'den beri birlikte olan çift, son olarak kırmızı halıda yaşadıkları bir olayla gündeme geldi. Dylan Sprouse'nun kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Cole Sprouse'un önemli rollerinden birini üstlendiği 'Lisa Frankenstein' adlı filmin Los Angeles'taki galasına katıldı. Barbara Palvin, Kırmızı halıda poz verildiği sırada da fotoğrafçılar; "Bayan Palvin, bir kez daha poz verir misiniz?" diye seslendi. Barbara Palvin, bunun üzerine artık evlendiğini ve kocasının soyadını kullandığını hatırlatarak, şöyle seslendi; "Bana Bayan Sprouse demelisiniz."