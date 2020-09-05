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HaberlerTelevizyonBay Yanlış 11. yeni bölüm fragmanı: "Biz arkadaş değiliz!" Bay Yanlış 10. son bölüm

Bay Yanlış 11. yeni bölüm fragmanı: "Biz arkadaş değiliz!" Bay Yanlış 10. bölüm

Bay Yanlış 11. yeni bölüm fragman yayınlandı. Bay Yanlış'ın yeni bölüm fragmanında Özgür ile Ezgi gitgide yakınlaşırken, Ezgi hiç olmadığı kadar mutlu ve huzurlu olduğunu Özgür'e itiraf ediyor. Özgür ise yaşadıklarının gerçek olduğunu söylüyor. İşte Bay Yanlış 11. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

05.09.2020 - 13:09 | Güncelleme: ABONE OL
Bay Yanlış

Bay Yanlış yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu dizinin sevenleri tarafından büyük merak konusu olmuştu. FOX TV'de yayınlanan Bay Yanlış dizisi 11. yeni bölüm fragmanı seyirciyle buluştu.

BAY YANLIŞ 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BAY YANLIŞ 10. BÖLÜM ÖZETİ

Ezgi, tüm bu yaşadığı hayal kırıklıklarından sonra soluğu Bursa’da alır. Nevin ve Ünal Ezgi’nin bu halini sorgular. Ezgi, Özgür’le yaşadıklarını gizlese de Özgür’ün Bursa’ya gelmesiyle her şey açığa çıkar. Özgür’ün özür dilemesi hiçbir şeyi değiştirmez.

Özgür’ün ona güvenmemesi onu çok üzmüştür. Özgür yalnız kaldıkça Ezgi’yi daha da özler ve ona ne kadar aşık olduğunu daha da anlar. Bu hali Ozan’ı harekete geçirir. Cansu ve Deniz de Ezgi’ye yanlış davrandıklarından dolayı üzgün ve pişmandırlar.

Onlar da Ozan ile birlik olup Ezgi ve Özgür’ü bir araya getirmeye çalışır. Bakalım bu plan ikisinin barışmasına yetecek midir?

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