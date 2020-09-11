Bay Yanlış son bölüm izlendi. FOX TV ekranlarının yeni dizisi Bay Yanlış 11. bölümünde, Ezgi, Özgür’ün yaptığı sürpriz karşısında çok duygulanmıştır. Özgür’e olan bütün kırgınlığı geçer. Bu süreçte ikisi de birbirlerine ne kadar değer verdiklerini daha iyi anlamıştır. Peki, Bay Yanlış 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
BAY YANLIŞ 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Bay Yanlış 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
BAY YANLIŞ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Ezgi, Özgür’ün yaptığı sürpriz karşısında çok duygulanmıştır. Özgür’e olan bütün kırgınlığı geçer. Bu süreçte ikisi de birbirlerine ne kadar değer verdiklerini daha iyi anlamıştır. İlişkilerinde yeni bir sayfa açarlar, artık yalana yer yoktur. Bu yüzden ailelerine de birlikte olduklarını söylemeye karar verirler. Nevin bu ilişkiyi çok istemese de kabullenir, Sevim ise Ezgi ve Özgür’ün birlikte olmasını katiyen istememektedir. Ezgi işe girdiği organizasyon firmasında ilk etkinliğini gerçekleştirir, bu etkinlikte onu bir sürpriz beklemektedir. Bu arada Serdar da Ezgi’yi elde etmek için tekrar harekete geçer, fakat Özgür ve Ezgi’nin birlikte olduklarını öğrenince hayal kırıklığına uğrar ve bu durum onu daha da hırslandırır.
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