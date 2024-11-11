Batuhan Karadeniz kimdir, nereli, kaç yaşında? Batuhan Karadeniz biyografisi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "yasa dışı bahse teşvik" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında eski futbolcu Batuhan Karadeniz ismi de geçiyor. İddiaların ardından Batuhan Karadeniz'in hayatı ve kariyerine dair bilgiler gündeme geldi. Kariyerine 10 yaşında İçerenköy İdman Yurdu'nda başlayan Karadeniz'in 2003 ile 2007 yılları arasında altyapısında forma giydiği Süper Lig kulübü Beşiktaş'ta şöhreti yakaladığı ve ilk Süper Lig maçına 2007-08 sezonunda çıktığı biliniyor. İşte Batuhan Karadeniz hakkında merak edilenler
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Batuhan Karadeniz hayatı ile bugün en çok gündeme gelen isimlerden biri oldu. Bunun sebebi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "yasa dışı bahse teşvik" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamına alınan isimlerden biri olmasıydı. Peki Batuhan Karadeniz kimdir, nereli, kaç yaşında?
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BATUHAN KARADENİZ KİMDİR?
Batuhan Karadeniz (d. 24 Nisan 1991), Türk futbol yorumcusu ve santrfor pozisyonunda oynayan eski profesyonel futbolcu. Türk futbolunun özel yeteneklerinden biri olarak görülen Karadeniz, beklentileri karşılayamadı ve kamuoyu tarafından yeteneğine ihanet eden futbolculardan biri olarak nitelendirildi.
Kariyerine 10 yaşında İçerenköy İdman Yurdu'nda başlayan Karadeniz, 2003 ile 2007 yılları arasında altyapısında forma giydiği Süper Lig kulübü Beşiktaş'ta şöhreti yakaladı ve ilk Süper Lig maçına 2007-08 sezonunda çıktı. 16 yaşında attığı golle Süper Lig'in en genç golcüsü oldu.Daha sonra bu rekor Enes Ünal tarafından kırıldı. Disiplin sorunları nedeniyle 2010 yılında Beşiktaş'tan ayrılan Karadeniz, 2015-16 sezonunun sonuna kadar Süper Lig'de oynadı ve Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor ve Sivasspor'da forma giydi. 2016'da FC St. Gallen'e transfer oldu ve kısa süren İsviçre macerasından sonra 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor ile anlaştı. Sonraki yıllarını alt liglerde oldukça popüler bir oyuncu olarak geçirdi ve 2017 ile 2022 yılları arasında dört farklı takımda 1. Lig ve 2. Lig play-off'larında oynadı ve üç kez 2. Lig play-off'larında gol kralı oldu.
Altyapı seviyelerinde üretken bir forvet olan Karadeniz, 2008 ile 2009 yılları arasında Fatih Terim tarafından çağrıldığı Türkiye'yi sadece iki kez temsil etti. Ağustos 2015'te Sivasspor'da oynarken tekrardan millî takıma çağrıldı, ancak kullanılmayan bir yedek oyuncu oldu.
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Millî takım kariyeri
Batuhan Karadeniz, Türkiye'yi birçok seviyede temsil etti. 16 Mayıs 2006'da U-15 millî takımına çağrılarak ilk kez Türkiye formasını giydi. Haziran 2006'daki Viktor Bannikov Turnuvası için U-16 takımına yükseldi. 7 Temmuz 2007'de son U-16 maçını oynadı. Ağustos 2006'da ilk kez U-17 oldu. U-16 ve U-17 olarak birçok maça çıktı. 2007 yılında Ege Kupası'nda 5 maçta 5 gol atıp turnuva gol kralı oldu. 9 Eylül 2009'da Avrupa Şampiyonası Elemeleri için tek U-21 maçına çıktı.
11 Ekim 2008 tarihinde Bosna-Hersek maçında ilk 11'de sahaya çıktı ve A Milli oldu. Batuhan Bosna-Hersek maçının 38. dakikasında omzundan sakatlanarak oyundan çıktı.
2024 yılı itibariyle bir platformda canlı yayın platformu üzerinden yayın yapmaktadır.
Özel hayatı
Batuhan Karadeniz 2012 yılında Eda Baş ile evlendi. Çift ilerleyen yıllarda boşandı. Batuhan Karadeniz Nisan 2018'de Cemre Karadeniz ile evlenmiş olup aynı yılın Aralık ayında bir erkek çocuk sahibi olmuştur. 2022 yılında eşi boşanma davası açtı ve ayrıldılar.
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