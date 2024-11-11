Batuhan Karadeniz kimdir, nereli, kaç yaşında? Batuhan Karadeniz biyografisi

BATUHAN KARADENİZ KİMDİR?

Batuhan Karadeniz (d. 24 Nisan 1991), Türk futbol yorumcusu ve santrfor pozisyonunda oynayan eski profesyonel futbolcu. Türk futbolunun özel yeteneklerinden biri olarak görülen Karadeniz, beklentileri karşılayamadı ve kamuoyu tarafından yeteneğine ihanet eden futbolculardan biri olarak nitelendirildi.

Kariyerine 10 yaşında İçerenköy İdman Yurdu'nda başlayan Karadeniz, 2003 ile 2007 yılları arasında altyapısında forma giydiği Süper Lig kulübü Beşiktaş'ta şöhreti yakaladı ve ilk Süper Lig maçına 2007-08 sezonunda çıktı. 16 yaşında attığı golle Süper Lig'in en genç golcüsü oldu.Daha sonra bu rekor Enes Ünal tarafından kırıldı. Disiplin sorunları nedeniyle 2010 yılında Beşiktaş'tan ayrılan Karadeniz, 2015-16 sezonunun sonuna kadar Süper Lig'de oynadı ve Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor ve Sivasspor'da forma giydi. 2016'da FC St. Gallen'e transfer oldu ve kısa süren İsviçre macerasından sonra 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor ile anlaştı. Sonraki yıllarını alt liglerde oldukça popüler bir oyuncu olarak geçirdi ve 2017 ile 2022 yılları arasında dört farklı takımda 1. Lig ve 2. Lig play-off'larında oynadı ve üç kez 2. Lig play-off'larında gol kralı oldu.

Altyapı seviyelerinde üretken bir forvet olan Karadeniz, 2008 ile 2009 yılları arasında Fatih Terim tarafından çağrıldığı Türkiye'yi sadece iki kez temsil etti. Ağustos 2015'te Sivasspor'da oynarken tekrardan millî takıma çağrıldı, ancak kullanılmayan bir yedek oyuncu oldu.