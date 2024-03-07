Survivor 2024'te en çok dikkat çeken isimlerden biri olan Batuhan Karacakaya'nın hayatı merak ediliyor. Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent Ziyagil karakteri ile hafızalara kazının Batuhan Karacakaya'nın biyografisi haberimizde yer alıyor. Peki, Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...