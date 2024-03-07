Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Survivor 2024 All Star kadrosunda yer alan Batuhan Karacakaya'nın hayatı araştırılıyor. 2024 Survivor ünlüler takımında dikkatleri üzerine toplayan oyuncu Batuhan Karacakaya, bu yılın iddialı isimleri arasında yer alıyor. Peki, Survivor Batuhan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Batuhan Karacakaya hayatı...
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Survivor 2024'te en çok dikkat çeken isimlerden biri olan Batuhan Karacakaya'nın hayatı merak ediliyor. Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent Ziyagil karakteri ile hafızalara kazının Batuhan Karacakaya'nın biyografisi haberimizde yer alıyor. Peki, Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...
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BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?
Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk olarak, Beşinci Boyut dizisi ile oyunculuğa başladı. Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yılları arasında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı ve bu rolle tanındı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı. 2016- 2017 yılllarında ise Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar Bey" rolünü canlandırdı.
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SURVİVOR GEÇMİŞİ
2021 yılında Acun Ilıcalı'nın sunuculuk yaptığı Survivor Ünlüler- Gönüllüler yarışmasına katılan Karacakaya, ünlüler takımında yer alarak yarışmada 7'nci oldu. 2022 yılında Survivor All Star yarışmasına yeniden katılan başarılı oyuncu, yarışmayı 3'üncü olarak tamamladı. Son olarak Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından Survivor 2024: All Star yarışmasına katıldı.
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SURVİVOR BATUHAN'IN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER
Diriliş: Ertuğrul (TV Dizisi, 4 Sezon, Dündar Bey, 2016-2017)
Uzun Hikaye (Mustafa (15 Yaş, Sinema Filmi, 2012)
Umutsuz Ev Kadınları (TV Dizisi, 3 Sezon, Mert, 2011-2013)
Sen De Gitme (Selim, TV Dizisi, 2011)
Aşk Tesadüfleri Sever (Özgür, Sinema Filmi, 2011)Bekle Beni (Salih, Sinema Filmi, 2010)
Dersimiz Atatürk (Sinema Filmi, 2009)
Aşk-ı Memnu (TV Dizisi, 2 Sezon, Bülent Ziyagil, 2008-2009)