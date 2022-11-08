Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi 48. dakika ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Maç sonunda Twitter hesabından açıklama yapan Batshuayi, ''Kardeşlerimi yüz üstü bıraktığım için üzgünüm. Aldıkları galibiyetten dolayı gurur duyuyorum'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin golcüsü bu sezon çıktığı 13 maçta 8 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.