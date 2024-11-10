Batshuayi'den Icardi sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Yılport Samsunspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Michy Batshuayi, maçın ardından konuştu.

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İşte Belçikalı yıldızın o sözleri:

Çok mutluyuz, ben de golümü attım. Son zamanlarda oynamıyordum ama oyuna girip golümü attığım için çok mutluyum. Takıma yardımcı oldum.

Burada çok güzel ortam var. İyi anlaşıyoruz ve böyle kazanıyoruz. Mauro Icardi sakatlandığı için çok üzgünüz. Oyuncular ve taraftarlar tarafından çok seviliyor. İnşallah en kısa zamanda aramıza döner.