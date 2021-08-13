Beşiktaş forvet bekleyişi heyecanla sürerken Michy Batshuayi konusunda çok sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İtalyan basınından Footmercato'nun haberine göre; Michy Batshuayi için Beşiktaş ile yapılan görüşmelerde büyük ilerleme kaydedildiği ifade edildi.

Belçikalı santforun bu noktada kendisine güvenen ve sürekli şans bulabileceği bir takımda görev yapmak istediği aktarıldı.

27 yaşındaki golcünün Chelsea'den ayrılma ihtimalinin güçlü olduğu belirtilirken, en büyük adayın Beşiktaş olduğu ve görüşmelerin olumlu noktalanmaya yakın olduğu vurgulandı.