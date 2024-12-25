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        Haberler Gündem Batman’da petrol kuyusunda çıkan yangın söndürüldü - Güncel haberler

        Batman’da petrol kuyusunda yangın çıktı

        Batman'da petrol kuyusunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 18:21 Güncelleme: 25.12.2024 - 18:21
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        Petrol kuyusunda yangın çıktı
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        Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait Batı Raman bölgesindeki 518 numaralı petrol kuyusunda, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin köpüklü suyla müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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