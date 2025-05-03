Batman Petrolspor - Anagold 24Erzincanspor maçı Canlı İzle

2. Lig Beyaz Grup'ta son haftaya Batman Petrolspor'un 2 puan önünde lider giren Sarıyer, İskenderunspor'a konuk olacak. İstanbul temsilcisi, en az 1 puan aldığı takdirde adını 1. Lig'e yazdıracak.

Bu iki takımdan birinin ligi 2. bitireceği grupta play-off'a kalacaklar ve play-off ilk turundaki eşleşmeler belli oldu. Play-off ilk turunda GMG Kastamonuspor-Beykoz Anadoluspor ve Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Altınordu maçları oynanacak.

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15.00 Batman Petrolspor - Anagold 24Erzincanspor (HT Spor YouTube)

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