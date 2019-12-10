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Bulut Kutlu'nun haberine göre, Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan Beldesi Belediye Başkanı Fırat Karabulut, partisinden istifa etti.
'HDP'NİN BÖLGEDEKİ SİYASETE HALKIMIZA TERS DÜŞÜYOR'
Fırat Karabulut, istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Genç yaşta olmama rağmen siyasete ilk kez atıldım ve başarıya ulaştım. 8 Aylık süre içinde HDP'nin parti tüzüğünde çeşitli uyuşmazlıklarla karşılaştım ve HDP'nin bölgemizdeki siyaseti, ailemize ve halkımıza ters düşüyor. HDP'den istifa ettim. Partiyle hiçbir bağım kalmamıştır. Bağımsız olarak Bekirhan halkına hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.
HDP’DEN AÇIKLAMA
HDP Batman İl Başkanlığı Bekirhan Beldesi Belediye Başkanı Fırat Karabulut'un istifası ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Parti açıklamasında şöyle denildi:
"Fırat Karabulut, 31 Mart seçimleri öncesi ailesi ile birlikte Batman il örgütümüzü ziyaret edip partinin kurallarına ve ilkelerine bağlı kalacağını ve her şart altında parti çatısı altında çalışma yürüteceğinin sözünü vermiştir. HDP'den istifa eden bu kişinin bundan sonraki süreçte Bekirhan halkının direngen iradesini yansıtamayacağı aleni bir şekilde ortaya çıkmıştır. HDP listelerinden seçime girip seçilen ve parti ilkeleriyle çelişki yaşadığı gerekçesiyle istifa ettiğini açıklayan Fırat Karabulut'un çelişki yaşadığı tek şey kendisidir.
Fırat Karabulut, onu HDP adına seçen halkın iradesini kendi korkuları uğruna savunma cesaretini gösterememiştir. Bulunduğu makam olan belediye eş başkanlığından da istifa etmesi ahlaki ve vicdani sorumluluğunun bir gereğidir. Koşullar ne olursa olsun demokratik tutumumuzdan vazgeçmeyeceğimizi, halkın iradesine sahip çıkmaktan asla geri adım atmayacağımızı ve atılacak geri adımı da onursuzluk olarak kabul edeceğimizi belirtiyoruz."
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