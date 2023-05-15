Batman Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Batman Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Batman başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Batman Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Batman seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Batman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Batman Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 84.93 seçime katılım oranı sağlanırken saat 06:02 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 100 oldu. Batman Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 221.356 oyla yüzde 67.57 - Recep Tayyip Erdoğan: 101.386 oyla yüzde 30.95 - Sinan Oğan: 3.941 oyla yüzde 1.20 - Muharrem İnce: 936 oyla yüzde 0.29 oy aldı.



Batman 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Kemal Kılıçdaroğlu: 221.356 oyla yüzde 67.57Recep Tayyip Erdoğan: 101.386 oyla yüzde 30.95Sinan Oğan: 3.941 oyla yüzde 1.20Muharrem İnce: 936 oyla yüzde 0.29

Batman Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 85.11 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 06:02 itibarıyla yüzde 99.8 oranında açıldı. 2023 Batman milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Emek ve Özgürlük İttifakı: 192.844 oyla yüzde 58.57 - Cumhur İttifakı: 103.786 oyla yüzde 31.52 - Millet İttifakı: 26.833 oyla yüzde 8.15 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 2.245 oyla yüzde 0.68 - Ata İttifakı: 484 oyla yüzde 0.15 aldı. Saat 06:02 itibarıyla 2023 Batman milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Emek ve Özgürlük İttifakı: 192.844 oyla yüzde 58.57Cumhur İttifakı: 103.786 oyla yüzde 31.52Millet İttifakı: 26.833 oyla yüzde 8.15Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 2.245 oyla yüzde 0.68Ata İttifakı: 484 oyla yüzde 0.15YEŞİL SOL: 192.844 oyla yüzde 58.57AK Parti: 95.037 oyla yüzde 28.86CHP: 26.833 oyla yüzde 8.15MHP: 4.199 oyla yüzde 1.28YENİDEN REFAH: 3.526 oyla yüzde 1.07SOL PARTI: 1.926 oyla yüzde 0.58MEMLEKET: 1.151 oyla yüzde 0.35BBP: 1.024 oyla yüzde 0.31YP: 637 oyla yüzde 0.19HAKPAR: 536 oyla yüzde 0.16AP: 484 oyla yüzde 0.15GBP: 318 oyla yüzde 0.10TKP: 235 oyla yüzde 0.07MP: 153 oyla yüzde 0.05HKP: 147 oyla yüzde 0.04TKH: 84 oyla yüzde 0.03İYİ Parti: 0 oyla yüzde 0.00ANAP: 0 oyla yüzde 0.00GENÇ: 0 oyla yüzde 0.00TİP: 0 oyla yüzde 0.00MİLLİYOL: 0 oyla yüzde 0.00ZP: 0 oyla yüzde 0.00AB: 0 oyla yüzde 0.00