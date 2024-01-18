Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Batman'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Güncel haberler

        Batman'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama

        Batman'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 18:21 Güncelleme: 18.01.2024 - 18:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da silah kaçakçılığı operasyonu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı.

        Adreslerdeki aramalarda, 39 tabanca, 16 namlu, 16 şarjör, uzun namlulu silah ile şarjör, 12 metal yapıştırıcı, 5 emniyet mandalı takımı, 5 icra yayı, 5 icra mili, 5 sürgü tutucu pim, 6 matkap ucu, 2 silah bakım yağı, matkap, spiral, mengene, pense, evye ve tornavida ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Batman
        #batman haber
        #yerel haber
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Uzay yolculuğu için yeni açıklama
        Uzay yolculuğu için yeni açıklama
        Emekliye ek zam önergesi kabul edildi
        Emekliye ek zam önergesi kabul edildi
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Katliam öncesindeki kavgada yeni ceza istemi!
        Katliam öncesindeki kavgada yeni ceza istemi!
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        Ünlü şefin yargılandığı davada keşif kararı
        Ünlü şefin yargılandığı davada keşif kararı
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        Bakandan yardım talimatı
        Bakandan yardım talimatı
        Pes artık! Tren raylarını çalarken yakalandılar
        Pes artık! Tren raylarını çalarken yakalandılar
        Çiftçinin 'ayağına' takıldı
        Çiftçinin 'ayağına' takıldı
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        “Houston, görev tamam mı?”
        “Houston, görev tamam mı?”
        24 yaşındaki Nazlı'ya uzun namlulu ile 4 kurşun!
        24 yaşındaki Nazlı'ya uzun namlulu ile 4 kurşun!
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        Paçavra hastalığı uyarısı! Yatak döşek yatırıyor
        Paçavra hastalığı uyarısı! Yatak döşek yatırıyor
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Habertürk Anasayfa