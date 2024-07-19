Batman'da Dicle Nehri'ne giren 1 kişi boğuldu
Batman'da arkadaşlarıyla pikniğe giden 36 yaşındaki Nihat Ulusal, serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğuldu
Olay dün saat 20.30 sıralarında Batman merkeze bağlı Çayüstü köyü sınırlarında bulunan Kantar Köprüsü mevkisindeki Dicle Nehri'nde meydana geldi.
SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ NEHİRDE KAYBOLDU
Piknik yapmak için 2 arkadaşıyla beraber Kantar Köprüsü mevkisine gelen Nihat Ulusal, serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
CANSIZ BEDENİ 3 SAAT SONRA BULUNDU
İhbarla bölgeye Batman İtfaiyesi dalgıç ekibi, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; ekiplerin suda yaptığı 3 saatlik aramada, Nihat Ulusal'ın cansız bedeni bulundu. Ulusal’ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.