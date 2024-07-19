Batman'da Dicle Nehri'ne giren 1 kişi boğuldu

Olay dün saat 20.30 sıralarında Batman merkeze bağlı Çayüstü köyü sınırlarında bulunan Kantar Köprüsü mevkisindeki Dicle Nehri'nde meydana geldi.

Piknik yapmak için 2 arkadaşıyla beraber Kantar Köprüsü mevkisine gelen Nihat Ulusal, serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

CANSIZ BEDENİ 3 SAAT SONRA BULUNDU

İhbarla bölgeye Batman İtfaiyesi dalgıç ekibi, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; ekiplerin suda yaptığı 3 saatlik aramada, Nihat Ulusal'ın cansız bedeni bulundu. Ulusal’ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.