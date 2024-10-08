Batman'da çıkan anız yangını 8 saatte söndürüldü

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Anız yangını, dün öğleden sonra Kozluk ilçesine bağlı Ortaca köyünde çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; ekiplerin ve köylülerin de desteğiyle yangın 8 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 5 bin dönümlük alanda etkili olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.