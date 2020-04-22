Batman'da bir köy karantinaya alındı

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gercüş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Özler köyünün karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, gerekli tedbirlerin alındığı ifade edilerek köy sakinlerinin zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları istendi.