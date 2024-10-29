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        Haberler Gündem Güncel Batman'da baraja 1 milyon yavru balık | Son dakika haberleri

        Batman'da baraj gölüne 1 milyon yavru balık bırakıldı

        Batman'da Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bir milyon yavru şabut balığı, Ilısu Baraj Gölü'ne bırakıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 16:08 Güncelleme: 29.10.2024 - 16:08
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        Batman'da baraja 1 milyon yavru balık
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        Batman'da 1 milyon yavru şabut balığı, Ilısu Baraj Gölü'ne bırakıldı.

        Tarım ve Orman Batman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetiminin Geliştirilmesi Projesinin alt projesi olan 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında, Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Üretim İstasyonunda üretilmiş olan 1 milyon adet yavru şabut balığı Ilısu Baraj Gölü Hasankeyf ilçesi mevkisine bırakıldı."

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        #Batman Haberleri
        #ılısu baraj gölü
        #şabut balığı
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