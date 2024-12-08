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        Haberler Gündem Batman'da 3 gündür haber alınamayan davulcu, evinde ölü bulundu - Güncel haberler

        3 gündür haber alınamıyordu! Ölü bulundu

        Batman'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan davulcu Erhan Tuncer, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 00:07 Güncelleme: 08.12.2024 - 00:07
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        3 gündür haber alınamıyordu! Ölü bulundu
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        Düğünlerde davulculuk yapan Erhan Tuncer’den 3 gündür haber alamayan yakınları, akşam saatlerinde Huzur Mahallesi’nde yalnız yaşadığı evine gitti.

        Eve giren yakınları, Tuncer’i hareketsiz buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Tuncer’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Tuncer’in cenazesi, evde yapılan incelemenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna götürüldü. Tuncer’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Fotoğraf: DHA

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