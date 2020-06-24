Batman'ın Gercüş ilçesinde, biri Bağlarbaşı diğeri Pınarbaşı mahallesinde bulunan ev sakinlerinde Kovid-19 vakası görülmesi üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca salgının yayılmasını önlemek amacıyla 14 gün karantina uygulanması kararlaştırıldı.

Ekipler, alınan karar üzerine evlerin çevresinde önlem aldı.

Ev sakinlerinin güvenlik, sağlık ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bütün tedbirlerin alındığı bildirildi.