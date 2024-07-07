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        Haberler Gündem Hava Durumu Batı, güney ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor! - Son dakika hava durumu | Son dakika haberleri

        Batı, güney ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor!

        Meteoroloji'nden yapılan hava tahminlerine göre, sıcaklıklar batı, güney ve iç kesimlerde 1 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Yapılan açıklamada bugün bazı iller için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında da bulunuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2024 - 09:36 Güncelleme: 07.07.2024 - 09:36
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        Batı, güney ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sinop, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Kayseri’nin kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların Ordu, Giresun, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van’ın kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 32°

        Ankara

        Güneşli 35°

        İzmir

        Güneşli 38°

        Antalya

        Güneşli 40°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 26°

        Bursa

        Güneşli 30°

        Adana

        Güneşli 37°

        Diyarbakır

        Güneşli 39°

        Gaziantep

        Güneşli 37°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 28°

        Sıcaklıkların da batı, güney ve iç kesimlerde 1 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde, Doğu Anadolu'nun doğusunda da 2-4 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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        ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların Ordu, Giresun, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van’ın kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

        Rüzgârın, Marmara’nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Akdeniz’in iç kesimleri ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de belirtildi.

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