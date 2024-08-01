Batı Avustralya'da boğmaca vakaları geçen yıla göre 3 kattan fazla arttı

REKLAM advertisement1

ABC News'in haberine göre, Batı Avustralya eyaleti, solunum yolu enfeksiyon hastalığı olan boğmaca vakalarına ilişkin verileri paylaştı.

Veriler, eyaletteki boğmaca vakalarının sayısının 2023'teki kayıtların 3 katından fazla olduğunu ortaya koydu.

Buna göre, eyalet genelinde yılın başından beri 271 vaka görülürken, 1 kişi de hastalığa bağlı olarak hayatını kaybetti.

Bu vakaların, eyalette 2019'dan beri kaydedilen en yüksek sayıya ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Boğmaca hastalığına bağlı ölümlerin yaklaşık yüzde 80'inin 3 aydan küçük bebeklerde görüldüğünü belirten uzmanlar, halkı hastalığa karşı uyardı.

Sağlık uzmanı Paul Griffiths, hastalıkla mücadelede aşının önemine işaret ederek hamilelerin ve çocukların aşı olması çağrısında bulundu.