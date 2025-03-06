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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Batı Anadolu Şirketler Topluluğu, UN Global Compact’ın imzacısı oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Batı Anadolu Şirketler Topluluğu, UN Global Compact’ın imzacısı oldu

        Batı Anadolu Şirketler Topluluğu, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne (UN Global Compact) imzacı oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 12:03 Güncelleme: 06.03.2025 - 12:03
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        Batı Anadolu Şirketler Topluluğu, UN Global Compact'ın imzacısı oldu
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        Batı Anadolu Şirketler Topluluğu, UN Global Compact’ı imzalayan şirketler arasında yerini aldı. Şirketler Topluluğu bu imzayla insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanındaki 10 ilkeye uyma ve bu alandaki çalışmalarını her yıl raporlama taahhüdünde bulundu.

        Batı Anadolu Şirketler Topluluğu, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda özel sektörün sorumlulukları, yeşil dönüşüm, insan hakları ve kurumsal yönetişim konularının ele alındığı UN Global Compact’ın bu yılki Genel Kurulu’na ilk kez katılım sağladı. Bölgede sürdürülebilir kalkınmaya değer katan lider bir sanayi topluluğu olmaya yönelik güçlü adımlar attıklarını ifade eden Batı Anadolu Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş, sürdürülebilir değer yaratma anlayışıyla uluslararası iyi uygulamaları yakından takip ettiklerini söyledi. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmenin iş dünyasının en önemli sorumluluklarından biri olduğunu belirten Candaş, şöyle devam etti:

        “Batı Anadolu Şirketler Topluluğu olarak sürdürülebilirlik konusunu yalnızca bir strateji olarak görmüyor, aynı zamanda gelecek nesillere karşı temel bir sorumluluk olarak ele alıyoruz. Topluma, ülkemize ve çevreye karşı sorumluluklarımız doğrultusunda iş modelimizin merkezine yerleştirdiğimiz sürdürülebilirlik vizyonumuz ile bölgemizde öne çıkan lider bir sanayi topluluğu olma hedefimiz önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu anlamda topluma ve çevreye değer katma amacımızı güçlendiren ve evrensel bir boyuta taşıyan BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladığımız için son derece mutluyuz. Daima insan odaklı yaklaşımımızla ve sürdürülebilir hedeflerimizle sektörümüzde fark yaratan çalışmalarda yer almaya devam edeceğiz.”

        Batı Anadolu Şirketler Topluluğu, 2024 yılında ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımlamıştı. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında Atık Yönetim Müdürlüğü kuran grup, emisyon azaltmaya yönelik alternatif hammadde ve alternatif yakıt konusunda çalışmalarını sürdürürken; grup öte yandan çevresel ve finansal sürdürülebilirliğini güçlendirmek amacıyla 2024 yılının Ağustos ayında ilk yeşil kredi kullanımını duyurmuştu.

        UN Global Compact, 2000 yılında başlatılan ve dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olarak, 160’tan fazla ülkede 20 bini aşkın şirket, sivil toplum kuruluşu ve kamu temsilcisini bir araya getiriyor. İnsan hakları, çalışma standartları, çevre koruma ve yolsuzlukla mücadele alanlarında 10 evrensel ilkeyi temel alan girişim, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA) ulaşmak için özel sektörü harekete geçirmeyi ve küresel iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Katılımcılar, sürdürülebilir politikalar geliştirerek hem toplumsal refahı artırmayı hem de gezegenin geleceğini korumayı taahhüt ediyor.

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