Konyaspor Avrupa kupalarında 13. maçına çıkıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu maçında BATE Borisov ile karşılaşacak olan temsilcimiz Konyaspor ikinci maç için avantajı kapma peşinde. Peki BATE Borisov Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...