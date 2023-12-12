Basur sorunu yaşayanlar dikkat! Bu çaylar hemoroid problemlerine şifa oluyor!
Basur, makat bölgesinde oluşan şişlikler ve iltihaplanmalardır. Dışkılama sırasında ağrı, kanama, kaşıntı ve şişlik gibi belirtilere neden olabilir. Hayat kalitesini oldukça düşüren basuru evde yapılan doğal bitki çaylarıyla hafifletmek mümkün. İşte hemoroid düşmanı çaylar...
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Hemoroid, halk arasında basur olarak adlandırılan bir hastalıktır. Makat bölgesinde meydana gelen bu rahatsızlık, hayat kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Oldukça sancılı olan bu rahatsızlık karşısında bir nebze de olsun ferahlayabilmek için bazı bitki çaylarından faydalanabilirsiniz.
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BASUR NEDİR?
Hemoroid, makat bölgesinde meydana gelen bir hastalıktır. Halk arasında basur olarak da adlandırılır. Makatta bulunan damarlar basur hastalığında genişler ve büyür. Bu genişleme ve büyüme ile birlikte dışkı sırasında kişilerde sancı, kanama ve ağrı meydana gelir.
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BASUR BELİRTİLERİ NELERDİR?
Dış hemoroitte belirtiler:
Dışkıda kan meydana gelir.
Anüse yakın olan bölgelerde şişlik, ağrı ve kaşıntı meydana gelir.
Anüsün çevresinde kaşıntı.
Oturma sırasında ağrı.
İç hemoroitte belirtiler:
Dışkıda yoğun kan meydana gelir.
Makat bölgesinde basur memeleri sarkar.
Ağrı ve sancı meydana gelir.
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AT KESTANESİ ÇAYI
At kestanesi, anti-inflamatuar ve venotonik özelliklere sahip bir bitkidir. Bu özellikleri sayesinde, basur kaynaklı şişlik ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir. At kestanesi çayı hazırlamak için, 1 çay kaşığı at kestanesi kabuğunu 1 su bardağı kaynar suda 5-10 dakika demleyin. Günde 2-3 kez içebilirsiniz.
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KANTORON ÇAYI
Sarı kantaron bitkisinin ciddi anlamda ağrı kesici özelliği vardır. Baş ağrısı, migren ağrıları, göğüs, bel, sırt, romatizma ve yaralardan kaynaklı ağrılarının giderilmesinde tavsiye edilir. İçerdiği antioksidan ve anti inflamatuar maddeler sayesinde basur kaynaklı ağrı ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir. Kantaron çayı hazırlamak için, 1 çay kaşığı kantaron çiçeğini 1 su bardağı kaynar suda 5-10 dakika demleyin. Günde 2-3 kez içebilirsiniz.
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YEŞİL ÇAY
İçeriğinde antioksidan sayesinde Hemoroid (basur) rahatsızlığının belirtilerinin azalmasına yardımcı olan yeşil çay sindirim sistemine yardımcı olarak kabızlık sorununu ortadan kaldıracak ve basur kaynaklı şişlik ve iltihabı azaltmaya yardımcı olacaktır.
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PAPATYA ÇAYI
Papatya, anti-inflamatuar ve analjezik özelliklere sahip bir bitkidir. Bu sayede, basur kaynaklı ağrı ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir. Papatya çayı hazırlamak için, 1 çay kaşığı papatya çiçeğini 1 su bardağı kaynar suda 5-10 dakika demleyin. Günde 2-3 kez içebilirsiniz.
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PANCAR ÇAYI
Kırmızı pancar, lif, potasyum ve C vitamini bakımından zengin bir besindir. Oldukça faydalı olan pancar, basur kaynaklı kabızlık ve kabızlığa bağlı şikayetleri gidermeye yardımcı olabilir. Kırmızı pancar çayı hazırlamak için, 1 adet kırmızı pancarı rendeleyin ve 1 su bardağı kaynar suda 5-10 dakika demleyin. Günde 2-3 kez içebilirsiniz.