Basra Körfezi nerede? Basra Körfezi hangi şehirde, ülkede?
Basra Körfezi, Orta Doğu'da stratejik konumuyla öne çıkan, dünya petrol ticaretinin büyük bölümünün geçtiği önemli bir deniz alanıdır. Dünya için önemli bir su yoludur. Tarih süresince de medeniyetler için değerli bir kesişme noktası olmuştur. Peki Basra Körfezi nerede? Hangi şehirde ve ülkede yer alıyor? Detaylar için devamını okuyabilirsiniz…
Basra Körfezi, ekonomik açıdan dünyanın en önemli su yollarından biridir. Tarih boyunca medeniyetlerin kesişme noktası olmuştur. Günümüzde ise petrol rezervleri ve ticaret rotalarıyla küresel ekonominin kalp noktasında konumlanır.
Körfez çevresinde Arap Yarımadası ülkeleri ile İran bulunur. Dolayısıyla bu durum, bölgeye stratejik ve politik anlamda da büyük bir önem kazandırır. Genişliği, derinliği ve enerji kaynaklarıyla Basra Körfezi, Orta Doğu’nun adeta “enerji denizi” olarak nitelendirilir. Peki Basra Körfezi hangi şehirde yer alıyor?
BASRA KÖRFEZİ NEREDE?
Basra Körfezi nerede? Basra Körfezi, Asya kıtasının güneybatısında, Orta Doğu bölgesinde yer alan bir körfezdir. Söz konusu körfezin kuzeydoğusunda İran, güneybatısında ise Arap Yarımadası konumlanır. Körfez, Hürmüz Boğazı aracılığıyla Umman Denizi’ne ve oradan da Hint Okyanusu’na açılır. Bu özelliği itibarıyla Basra Körfezi, uluslararası deniz taşımacılığında yüksek bir öneme sahiptir.
BASRA KÖRFEZİ HANGİ ŞEHİRDE?
Basra Körfezi hangi şehirde? Söz konusu körfez, tek bir şehir sınırı yerine birçok önemli ülkenin şehridir. Kıyısında birçok önemli şehir bulunur. Söz konusu şehirler körfezin ticaret, enerji ve ulaşım açısından önemini yükseltmiştir. Basra Körfezi kıyısındaki başlıca şehirleri sizin için derledik;
BASRA KÖRFEZİ HANGİ ÜLKEDE?
Basra Körfezi hangi ülkede yer alıyor? Söz konusu körfez, yalnızca tek bir ülkeye ait değildir. Çeşitli ülkelerin kıyısı bu körfeze uzanır. Bu, bulunduğu bölgeyi jeopolitik açıdan son derece katmanlı ve çok yönlü hâle getirmiştir. Basra Körfezi’ne kıyısı olan ülkeler aşağıdaki listededir;
Bu listedeki ülkeler, dünya petrol rezervlerinin önemli bir kısmını bünyesinde barındırır. Basra Körfezi üzerinden dünya pazarlarına petrol ihracatı yapan bu ülkeler, günümüzde de Orta Doğu özelinde son derece değerlidir.
BASRA KÖRFEZİ ÖZELLİKLERİ NELER?