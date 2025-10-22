Basra Körfezi nerede? Basra Körfezi hangi şehirde, ülkede? htnrd

Basra Körfezi, ekonomik açıdan dünyanın en önemli su yollarından biridir. Tarih boyunca medeniyetlerin kesişme noktası olmuştur. Günümüzde ise petrol rezervleri ve ticaret rotalarıyla küresel ekonominin kalp noktasında konumlanır.

Körfez çevresinde Arap Yarımadası ülkeleri ile İran bulunur. Dolayısıyla bu durum, bölgeye stratejik ve politik anlamda da büyük bir önem kazandırır. Genişliği, derinliği ve enerji kaynaklarıyla Basra Körfezi, Orta Doğu’nun adeta “enerji denizi” olarak nitelendirilir. Peki Basra Körfezi hangi şehirde yer alıyor?

BASRA KÖRFEZİ NEREDE?

Basra Körfezi nerede? Basra Körfezi, Asya kıtasının güneybatısında, Orta Doğu bölgesinde yer alan bir körfezdir. Söz konusu körfezin kuzeydoğusunda İran, güneybatısında ise Arap Yarımadası konumlanır. Körfez, Hürmüz Boğazı aracılığıyla Umman Denizi’ne ve oradan da Hint Okyanusu’na açılır. Bu özelliği itibarıyla Basra Körfezi, uluslararası deniz taşımacılığında yüksek bir öneme sahiptir.

BASRA KÖRFEZİ HANGİ ŞEHİRDE?

Basra Körfezi hangi şehirde? Söz konusu körfez, tek bir şehir sınırı yerine birçok önemli ülkenin şehridir. Kıyısında birçok önemli şehir bulunur. Söz konusu şehirler körfezin ticaret, enerji ve ulaşım açısından önemini yükseltmiştir. Basra Körfezi kıyısındaki başlıca şehirleri sizin için derledik; Basra (Irak)

Kuveyt Şehri (Kuveyt)

Manama (Bahreyn)

Doha (Katar)

Abu Dabi (Birleşik Arap Emirlikleri)

Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri)

Dammam (Suudi Arabistan)

Buşehr (İran) BASRA KÖRFEZİ HANGİ ÜLKEDE? Basra Körfezi hangi ülkede yer alıyor? Söz konusu körfez, yalnızca tek bir ülkeye ait değildir. Çeşitli ülkelerin kıyısı bu körfeze uzanır. Bu, bulunduğu bölgeyi jeopolitik açıdan son derece katmanlı ve çok yönlü hâle getirmiştir. Basra Körfezi’ne kıyısı olan ülkeler aşağıdaki listededir; İran

Irak

Kuveyt

Suudi Arabistan

Bahreyn

Katar

Birleşik Arap Emirlikleri

Umman (Körfezin girişinde yer alır.) Bu listedeki ülkeler, dünya petrol rezervlerinin önemli bir kısmını bünyesinde barındırır. Basra Körfezi üzerinden dünya pazarlarına petrol ihracatı yapan bu ülkeler, günümüzde de Orta Doğu özelinde son derece değerlidir. BASRA KÖRFEZİ ÖZELLİKLERİ NELER? Basra Körfezi’nin uzunluğu yaklaşık olarak 990 km’dir.

Basra Körfezi’nin genişliği ise ortalama 55-340 kilometre arasında ölçülmüştür.

Derinliği ise ortalama olacak şekilde 50 metre civarındadır.

Bu bilgilerden hareketle Basra Körfezi, son derece sığ bir denizdir.

Hürmüz Boğazı aracılığıyla Umman Denizi’ne bağlanan bir özelliği vardır.

Basra Körfezi, dünya ekonomisi açısından oldukça önemli bir noktadadır.

Dünya petrolünün yaklaşık üçte biri bu körfez üzerinden taşınır.

Sıcak ve kurak iklim hâkimdir.

Basra Körfezi’nde yaz aylarında su sıcaklığı 35°C’ye kadar çıkar.

Basra Körfezi, dünya için stratejik önemi olan bir körfezdir.

Enerji nakil hatları, deniz taşımacılığı ve askeri üsler açısından dünyanın en stratejik bölgelerinden biri olarak kabul edilmiştir.

Petrol ve doğalgaz rezervleri açısından dünyanın en zengin bölgelerinden biri olarak anılır.

Uzmanlar tarafından yoğun petrol taşımacılığı nedeniyle çevre kirliliği riski taşıdığı söylenmeye başlanmıştır.

Basra Körfezi’nde yedi tür köpekbalığının yaşadığı bilgisi vardır. Körfezin olduğu bölgede yılın belli dönemlerinde kum fırtınası gerçekleşir. Körfezin bazı bölgelerinde denize girilir.

