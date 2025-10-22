Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Basra Körfezi nerede? Basra Körfezi hangi şehirde, ülkede? htnrd

        Basra Körfezi nerede? Basra Körfezi hangi şehirde, ülkede?

        Basra Körfezi, Orta Doğu'da stratejik konumuyla öne çıkan, dünya petrol ticaretinin büyük bölümünün geçtiği önemli bir deniz alanıdır. Dünya için önemli bir su yoludur. Tarih süresince de medeniyetler için değerli bir kesişme noktası olmuştur. Peki Basra Körfezi nerede? Hangi şehirde ve ülkede yer alıyor? Detaylar için devamını okuyabilirsiniz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 13:15 Güncelleme: 22.10.2025 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Basra Körfezi nerede?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Basra Körfezi, ekonomik açıdan dünyanın en önemli su yollarından biridir. Tarih boyunca medeniyetlerin kesişme noktası olmuştur. Günümüzde ise petrol rezervleri ve ticaret rotalarıyla küresel ekonominin kalp noktasında konumlanır.

        Körfez çevresinde Arap Yarımadası ülkeleri ile İran bulunur. Dolayısıyla bu durum, bölgeye stratejik ve politik anlamda da büyük bir önem kazandırır. Genişliği, derinliği ve enerji kaynaklarıyla Basra Körfezi, Orta Doğu’nun adeta “enerji denizi” olarak nitelendirilir. Peki Basra Körfezi hangi şehirde yer alıyor?

        BASRA KÖRFEZİ NEREDE?

        Basra Körfezi nerede? Basra Körfezi, Asya kıtasının güneybatısında, Orta Doğu bölgesinde yer alan bir körfezdir. Söz konusu körfezin kuzeydoğusunda İran, güneybatısında ise Arap Yarımadası konumlanır. Körfez, Hürmüz Boğazı aracılığıyla Umman Denizi’ne ve oradan da Hint Okyanusu’na açılır. Bu özelliği itibarıyla Basra Körfezi, uluslararası deniz taşımacılığında yüksek bir öneme sahiptir.

        BASRA KÖRFEZİ HANGİ ŞEHİRDE?

        Basra Körfezi hangi şehirde? Söz konusu körfez, tek bir şehir sınırı yerine birçok önemli ülkenin şehridir. Kıyısında birçok önemli şehir bulunur. Söz konusu şehirler körfezin ticaret, enerji ve ulaşım açısından önemini yükseltmiştir. Basra Körfezi kıyısındaki başlıca şehirleri sizin için derledik;

        • Basra (Irak)
        • Kuveyt Şehri (Kuveyt)
        • Manama (Bahreyn)
        • Doha (Katar)
        • Abu Dabi (Birleşik Arap Emirlikleri)
        • Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri)
        • Dammam (Suudi Arabistan)
        • Buşehr (İran)

        BASRA KÖRFEZİ HANGİ ÜLKEDE?

        Basra Körfezi hangi ülkede yer alıyor? Söz konusu körfez, yalnızca tek bir ülkeye ait değildir. Çeşitli ülkelerin kıyısı bu körfeze uzanır. Bu, bulunduğu bölgeyi jeopolitik açıdan son derece katmanlı ve çok yönlü hâle getirmiştir. Basra Körfezi’ne kıyısı olan ülkeler aşağıdaki listededir;

        • İran
        • Irak
        • Kuveyt
        • Suudi Arabistan
        • Bahreyn
        • Katar
        • Birleşik Arap Emirlikleri
        • Umman (Körfezin girişinde yer alır.)

        Bu listedeki ülkeler, dünya petrol rezervlerinin önemli bir kısmını bünyesinde barındırır. Basra Körfezi üzerinden dünya pazarlarına petrol ihracatı yapan bu ülkeler, günümüzde de Orta Doğu özelinde son derece değerlidir.

        BASRA KÖRFEZİ ÖZELLİKLERİ NELER?

        • Basra Körfezi’nin uzunluğu yaklaşık olarak 990 km’dir.
        • Basra Körfezi’nin genişliği ise ortalama 55-340 kilometre arasında ölçülmüştür.
        • Derinliği ise ortalama olacak şekilde 50 metre civarındadır.
        • Bu bilgilerden hareketle Basra Körfezi, son derece sığ bir denizdir.
        • Hürmüz Boğazı aracılığıyla Umman Denizi’ne bağlanan bir özelliği vardır.
        • Basra Körfezi, dünya ekonomisi açısından oldukça önemli bir noktadadır.
        • Dünya petrolünün yaklaşık üçte biri bu körfez üzerinden taşınır.
        • Sıcak ve kurak iklim hâkimdir.
        • Basra Körfezi’nde yaz aylarında su sıcaklığı 35°C’ye kadar çıkar.
        • Basra Körfezi, dünya için stratejik önemi olan bir körfezdir.
        • Enerji nakil hatları, deniz taşımacılığı ve askeri üsler açısından dünyanın en stratejik bölgelerinden biri olarak kabul edilmiştir.
        • Petrol ve doğalgaz rezervleri açısından dünyanın en zengin bölgelerinden biri olarak anılır.
        • Uzmanlar tarafından yoğun petrol taşımacılığı nedeniyle çevre kirliliği riski taşıdığı söylenmeye başlanmıştır.
        • Basra Körfezi’nde yedi tür köpekbalığının yaşadığı bilgisi vardır.
        • Körfezin olduğu bölgede yılın belli dönemlerinde kum fırtınası gerçekleşir.
        • Körfezin bazı bölgelerinde denize girilir.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        Trump-Putin zirvesi ertelendi
        Trump-Putin zirvesi ertelendi
        Korku evinde darp ve elektroşok! Genç kadın kâbusu yaşadı!
        Korku evinde darp ve elektroşok! Genç kadın kâbusu yaşadı!
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        Arkadaşına banka kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Arkadaşına banka kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!
        Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        Louvre Müzesi soygununun maliyeti: 88 milyon avro
        Louvre Müzesi soygununun maliyeti: 88 milyon avro
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        1 milyon TL'yi çalmıştı... Çelik kasa hırsızına dışkıdan tespit!
        1 milyon TL'yi çalmıştı... Çelik kasa hırsızına dışkıdan tespit!
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Polonya'da 2 çocuklu ailelere 'sıfır gelir vergisi' dönemi
        Polonya'da 2 çocuklu ailelere 'sıfır gelir vergisi' dönemi
        Devler Ligi'nde çılgın gece! 9 maçta 43 gol
        Devler Ligi'nde çılgın gece! 9 maçta 43 gol
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Anne oyuncağın içine ses kayıt cihazı koydu! Kâbus kreşe dava!
        Anne oyuncağın içine ses kayıt cihazı koydu! Kâbus kreşe dava!
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Almanya'da zorunlu askerlik tartışması
        Almanya'da zorunlu askerlik tartışması
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        Habertürk Anasayfa