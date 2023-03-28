BASO Nedir, Neden Olur ve Normal Değeri Kaç Olmalı? BASO Düşüklüğü Belirtileri

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BASO, beyaz kan hücrelerinin (lökosit) bir alt tipi olan bazofil hücrelerini ifade eder. Bu hücreler, bağışıklık sistemi içerisinde alerjik reaksiyonlar ve inflamatuar süreçlerde aslında kilit bir rol oynarlar. BASO normal değer kaç olmalıdır? BASO düşüklüğü belirtileri nelerdir? Tüm merak edilenlerin cevaplarını sizler için araştırdık.

BASO Nedir?

BASO, beyaz kan hücrelerinin (lökosit) bir alt tipi olan bazofil hücrelerini temsil etmektedir. Bu hücreler, bağışıklık sisteminde alerjik reaksiyonlara ve inflamatuar süreçlere müdahale etmek için önemli görevler üstlenirler. Bazofiller, vücutta dolaşan kan hücreleri arasında en az sayıda bulunan beyaz kan hücrelerinden biridir ve bu nedenle hayati bir rol oynarlar.

Bazofiller, histamin ve heparin gibi biyoaktif maddeleri salarak, alerjik reaksiyonların ve iltihaplı süreçlerin düzenlenmesine ve kontrol edilmesine katkıda bulunurlar. Histamin, vücudun alerjenlere karşı tepkisinde önemli bir rol oynar; damar geçirgenliğini artırarak, kanın dokulara akışını kolaylaştırır ve alerjik belirtilere neden olur. Heparin ise, kanın pıhtılaşmasını önleyen bir antikoagülan görevi görerek, inflamatuar süreçlerin düzenlenmesine yardımcı olur.

Bazofiller ayrıca, alerjik ve inflamatuar süreçlerde diğer beyaz kan hücreleri ve bağışıklık sistemi bileşenleri ile etkileşime girerek, savunma mekanizmasının hızlı ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlarlar. Bu hücrelerin aktivasyonu ve salınan maddeler, vücudun zararlı organizmalar ve alerjenlerle başa çıkmasına yardımcı olur, bu sayede bağışıklık sistemi daha hızlı ve etkili bir şekilde harekete geçebilir.

BASO Normal Değeri Kaç Olmalı?

BASO seviyeleri, genellikle tam kan sayımı (CBC) testi ile ölçülür. Normal değerler, yaşa ve cinsiyete bağlı olarak değişebilir. Genellikle, kan dolaşımındaki bazofil hücrelerinin yüzdesi olarak ifade edilir ve normal değeri yüzde 0.5 - %1 aralığında olmalıdır.

BASO Düşüklüğü Kanser Belirtisi Mi?

BASO düşüklüğü, kanser belirtisi olarak değerlendirilmemelidir. Bununla birlikte, bazı kanser türleri ve kemoterapi tedavisi eozinofil seviyelerini etkileyebilir. Bu nedenle, düşük BASO seviyeleri, doktorunuzun değerlendirmesi gereken diğer belirtilerle birlikte ele alınmalıdır.

BASO Düşüklüğü

BASO düşüklüğü, bazofil hücre sayısının kan dolaşımında normal değerlerin altına düşmesi durumunu ifade eder. Bu durum, bağışıklık sistemiyle ilgili sorunlara, bazı enfeksiyonlara veya stresli durumlara bağlı olarak ortaya çıkar.

BASO Düşüklüğü Belirtileri

BASO düşüklüğünün belirgin belirtileri olmayabilir. Bu durum, genellikle rutin kan testleri sırasında tespit edilir. Ancak düşük BASO seviyeleri, bağışıklık sisteminin alerjik reaksiyonlara ve inflamatuar süreçlere karşı daha zayıf bir savunma mekanizması sunabileceğini gösterir.

BASO Düşüklüğü Neden Olur?

BASO düşüklüğü, bazofil hücre sayısının kan dolaşımında normal değerlerin altına düşmesine neden olan bir durumdur. Çeşitli faktörler ve durumlar, BASO düşüklüğüne yol açabilir. İşte bu faktörlerden bazıları:

Akut enfeksiyonlar: Vücut, bakteriyel veya viral enfeksiyonlarla mücadele ederken, bazofil sayısı geçici olarak düşebilir.

Vücut, bakteriyel veya viral enfeksiyonlarla mücadele ederken, bazofil sayısı geçici olarak düşebilir. Stres: Uzun süreli veya şiddetli stres, bağışıklık sisteminin işleyişini etkileyebilir ve bazofil seviyelerinde düşüşe yol açabilir.

Uzun süreli veya şiddetli stres, bağışıklık sisteminin işleyişini etkileyebilir ve bazofil seviyelerinde düşüşe yol açabilir. Kortikosteroid tedavisi : Kortikosteroidler, anti-inflamatuar ve bağışıklık baskılayıcı ilaçlardır. Kortikosteroid kullanımı, beyaz kan hücrelerinin sayısında değişikliklere neden olabilir ve bazofil seviyelerini düşürebilir.

: Kortikosteroidler, anti-inflamatuar ve bağışıklık baskılayıcı ilaçlardır. Kortikosteroid kullanımı, beyaz kan hücrelerinin sayısında değişikliklere neden olabilir ve bazofil seviyelerini düşürebilir. Cushing sendromu: Vücutta kortizol hormonunun aşırı miktarda üretilmesi sonucu ortaya çıkan bu sendrom, beyaz kan hücrelerinin dengesini bozarak bazofil seviyelerinde düşüşe neden olabilir.

Vücutta kortizol hormonunun aşırı miktarda üretilmesi sonucu ortaya çıkan bu sendrom, beyaz kan hücrelerinin dengesini bozarak bazofil seviyelerinde düşüşe neden olabilir. Kemoterapi ve radyasyon tedavisi: Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçları ve radyasyon, tüm hücreler üzerinde etkili olduğu için beyaz kan hücrelerini de etkileyebilir ve bazofil seviyelerinin düşmesine yol açabilir.

BASO Düşüklüğü Ne Demek?

BASO düşüklüğü, bazofil hücre sayısının kan dolaşımında normal değerlerin altına düşmesi anlamına gelir. Bu durum, bağışıklık sisteminin alerjik reaksiyonlara ve inflamatuar süreçlere karşı daha zayıf bir savunma mekanizması sunabileceğine işaret edebilir. Düşük BASO seviyelerinin altında yatan nedenler, doktorunuz tarafından değerlendirilmeli ve gerekli tedavilere yönlendirilmelidir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk