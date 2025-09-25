Basketbolda maçlar 13 salonda oynanacak!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu maçları, 13 farklı salonda oynanacak.

Daha önce Anadolu Efes ile Galatasaray'ın maçlarını oynadığı, bu sezon ise Bahçeşehir Koleji ve Esenler Erokspor'un karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu, en fazla seyirci kapasitesine sahip salon olma özelliği taşıyor.

Türkiye'nin en büyük spor salonu olan Sinan Erdem Spor Salonu, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçları ile THY Avrupa Ligi'nde 2012 ile 2017 Dörtlü Final organizasyonlarına ve 2025 Voleybol Milletler Ligi 2. hafta maçlarına ev sahipliği yaptı.

Bahçeşehir Koleji, Süper Lig müsabakalarının yanı sıra Avrupa kupalarındaki maçlarına da 16 bin seyirci kapasiteli bu salonda çıkacak. Ligin yeni ekibi Esenler Erokspor da 2025-2026 sezonunda Sinan Erdem Spor Salonu'nda rakiplerini ağırlayacak.

ÜLKER SPOR VE ETKİNLİK SALONU İKİNCİ SIRADA

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, 2025-2026 sezonunda maçların oynanacağı salonların seyirci kapasitesi sıralamasında ikinci basamakta yer alıyor.

Fenerbahçe Beko'nun müsabakalarını oynayacağı salon, 12 bin 687 kişilik kapasiteye sahip.

ANADOLU EFES VE GALATASARAY YİNE BASKETBOL GELİŞİM MERKEZİ'NDE Anadolu Efes ve Galatasaray MCT Technic, bu sezon da maçlarını yeni hizmete giren Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacak. Lacivert-beyazlı takım ile sarı-kırmızılı ekibin hem Süper Lig hem de Avrupa arenasındaki maçlarına, geçen sezon olduğu gibi yine Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki 10 bin seyirci kapasiteli salon ev sahipliği yapacak. BEŞİKTAŞ GAIN YENİ SEZONDA AKATLAR'DA Beşiktaş GAİN, 2025-2026 sezonunda maçlarını Akatlar'da bulunan 2 bin 890 kişi kapasiteli Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynayacak. Siyah-beyazlılar, geçen sezon birçok derbide Sinan Erdem Spor Salonu ve Basketbol Gelişim Merkezi'ni tercih ederken, kalan karşılaşmalarda GAİN Spor Kompleksi'nde mücadele etti. REKLAM GAİN Spor Kompleksi, 2 bin 500'er kişilik Gazanfer Bilge ve ENKA Spor Salonu'nun ardından 2 bin 890'la en düşük seyirci kapasitesine sahip salon konumunda bulunuyor. TRABZONSPOR, HAYRİ GÜR'DE MAÇLARINA ÇIKACAK Basketbol Süper Ligi'ne 7 yıl sonra geri dönen Trabzonspor, maçlarını Hayri Gür Spor Salonu'nda oynayacak. Bordo-mavili ekip, 7 bin 500 kişilik salonda sezon boyunca rakiplerini ağırlayacak. Hayri Gür Spor Salonu, ligde en yüksek kapasiteye sahip beşinci salon olarak göze çarpıyor. EN AZ KAPASİTELİ SALONLAR GAZANFER BİLGE VE ENKA Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon Gazanfer Bilge ile ENKA Spor Salonu, seyirci kapasitesi en düşük salonlar olarak dikkati çekiyor. Onvo Büyükçekmece Basketbol'un maçlarını oynayacağı Gazanfer Bilge Spor Salonu ile Aliağa Petkimspor'un iç sahadaki karşılaşmalarına çıkacağı ENKA Spor Salonu, 2 bin 500'er kişi kapasiteye sahip. SALONLAR VE KAPASİTELERİ Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunda maçların yapılacağı salonlar ve kapasiteleri şöyle: Takımlar Salon Kapasite Bahçeşehir Koleji, Esenler Erokspor Sinan Erdem 16.000 Fenerbahçe Beko Ülker Spor ve Etkinlik 12.687 Anadolu Efes, Galatasaray MCT Technic Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi 10.000 Türk Telekom Ankara 9.984 Trabzonspor Hayri Gür 7.500 Mersinspor Servet Tazegül 6.499 TOFAŞ, Bursaspor Basketbol TOFAŞ 5.750 Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka 4.800 Manisa Basket Muradiye 3.500 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Pamukkale Üniversitesi 3.490 Beşiktaş GAİN Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi 2.890 Onvo Büyükçekmece Basketbol Gazanfer Bilge 2.500 Aliağa Petkimspor ENKA 2.500