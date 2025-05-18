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        Haberler Spor Basketbol STBL Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka Lassa küme düştü! - Basketbol Haberleri

        Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka Lassa küme düştü!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Mersin Spor'a 105-89 yenilen Darüşşafaka Lassa, Semt77 Yalovaspor'dan sonra lige veda eden ikinci takım oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2025 - 17:28 Güncelleme: 18.05.2025 - 17:28
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        Darüşşafaka Lassa, küme düştü!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Mersin Spor, Darüşşafaka Lassa'yı 105-89 yendi ve sezonu 16 galibiyetle 6. sırada tamamlayarak play-off'lara kaldı.

        Bu sonuçla Türk basketbolunun köklü takımı Darüşşafaka Lassa, 10 yıl sonra küme düştü. Yeşil siyahlılar, 2010-11 sezonunda ligden düşmüş ve 2014-15 sezonunda Süper Lig'e tekrar yükselmişti.

        Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne veda eden ilk takım ise bu sezon lige yükselen Semt 77 Yalovaspor olmuştu.

        MANİSA BASKET LİGDE KALDI

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynana bir diğer kritik maçta ise; Manisa Basket Divissa, sahasında Semt 77 Yalovaspor'u 107-89 mağlup etti. Manisa ekibi, sahasında aldığı galibiyetle Darüşşafaka Lassa maçının sonucunu beklemeksizin ligde kalmayı garantiledi.

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