        Haberler Spor Basketbol STBL Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu başlıyor - Basketbol Haberleri

        Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu başlıyor

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu, 26 Eylül Cuma günü (yarın) Anadolu Efes ile Esenler Erokspor arasında oynanacak maçla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 10:45 Güncelleme: 25.09.2025 - 10:45
        Potada yeni sezon heyecanı başlıyor
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun perdesi, 26 Eylül Cuma günü (yarın) açılacak.

        Ligde yeni sezonun ilk maçında Anadolu Efes, Esenler Erokspor'u ağırlayacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

        Son 2 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko ise 27 Eylül Cumartesi günü sahne alacak. Sarı-lacivertli ekip, saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada TOFAŞ'a konuk olacak.

        Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun ilk haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:

        26 Eylül Cuma (Yarın):

        19.00 Anadolu Efes-Esenler Erokspor (Basketbol Gelişim Merkezi)

        27 Eylül Cumartesi:

        15.30 Bahçeşehir Koleji-Galatasaray MCT Technic (Sinan Erdem)

        18.00 Beşiktaş GAİN-Türk Telekom (Beşiktaş GAİN)

        20.30 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

        28 Eylül Pazar:

        13.00 Aliağa Petkimspor-Karşıyaka (ENKA)

        15.30 Trabzonspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Hayri Gür)

        18.00 Manisa Basket-Mersinspor (Muradiye)

        29 Eylül Pazartesi:

        19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bursaspor Basketbol (Pamukkale Üniversitesi)

