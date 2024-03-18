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        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Pınar Karşıyaka, son kez parkede - Basketbol Haberleri

        Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Pınar Karşıyaka, son kez parkede

        Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansı kalmayan Pınar Karşıyaka, son 16 turu K Grubu son maçında yarın İsrail'den Hapoel Bank Yahav ile Bosna Hersek'te karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 14:03 Güncelleme: 18.03.2024 - 14:03
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        P.Karşıyaka, Avrupa'ya veda maçında!
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        Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan ve gruptan çıkma şansını kaybeden Pınar Karşıyaka, son 16 turu K Grubu'nda yarın İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav ile Bosna Hersek'te karşılaşacağı maçın ardından Avrupa'ya veda edecek.

        İzmir'de oynanması gereken ancak güvenlik gerekçesi gösterilerek Bosna Hersek'in Laktasi kentine alınan müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.

        İspanyol ekip Lenovo Tenerife'nin çıkmayı garantilediği grupta Hapoel Bank Yahav ya da Yunan temsilcisi Peristeri adını çeyrek finale yazdıracak.

        AVRUPA'DA 270. KARŞILAŞMA

        Avrupa kupalarında 270. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan müsabakalarda 141 galibiyet, 126 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

        Bu karşılaşmalarda 21 bin 442 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 20 bin 928 sayı gördü.

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