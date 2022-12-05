Darp edip otomobille ezdiler! Başkent'te vahşet!

Ankara'da olay, dün gece saatlerinde Polatlı-Haymana yolu üzerindeki Şeyhali Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
YOL KENARINDA HAREKETSİZ YATIYORDU
DHA'da yer alan habere göre bir kadının yol kenarında hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
ÖNCE DARP SONRA OTOMOBİLLE EZMİŞLER
5 ay önce eşinden ayrıldığı öğrenilen 2 çocuk annesi Güçevin'in, vücudunda darp izlerine rastlanırken otomobille üzerinden geçilerek öldürüldüğü tespit edildi.
İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Jandarmanın olayla ilgili soruşturması kapsamında, ilçede bir otel sahibinin oğlu C.S.D. (32) ile S.M.S. (28) gözaltına alındı. C.S.D.'nin otomobilinin ön çamurluğunda kan izleri bulundu.
CENAZE MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ
Güçevin'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'ın Zara ilçesine gönderildi.