Darp edip otomobille ezdiler! Başkent'te vahşet!

DHA'da yer alan habere göre bir kadının yol kenarında hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması kapsamında, ilçede bir otel sahibinin oğlu C.S.D. (32) ile S.M.S. (28) gözaltına alındı. C.S.D.'nin otomobilinin ön çamurluğunda kan izleri bulundu.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi.