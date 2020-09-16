Başkent'te 11 ev soyuldu! Çetenin 5 üyesi de kadın çıktı!

DHA

Başkent'te, ağustos ayında evden hırsızlık olayları artarken, 11 evin soyulma yönteminin benzer olduğu belirlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, soyulan evlerin bulunduğu çevrede yaklaşık 30 kilometre boyunca 123 ayrı güvenlik kamerasını inceledi.

5 KADIN SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI

DHA'da yer alan habere göre teknik takip ve inceleme sonucunda şüphelilerin B.U, D.U, C.U, Ç.U ve A.G. adlı kadınlar olduğu belirlendi.

Güvenlik kameralarına yansıyan ve takibe alınan 5 kadın, hırsızlık amacı ile girdikleri bir apartmanda, daire kapısını zorladıkları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

11 EVDEN 100 BİN TL'LİK HIRSIZLIK

Şüphelilerin, çeşitli tarihlerde şampuan kutusundan kestikleri sert plastik ile kapılarını açtığı 11 evi soyduğu belirlendi. Yaklaşık 100 bin TL değerinde hırsızlık yaptığı tespit edilen şüphelilerin, hırsızlığı gerçekleştirdikten sonra izlerini kaybettirmek için taksiye bindikleri belirlendi. Şüpheli kadınlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.